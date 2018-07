سری محبوب Commandos توسط شرکت کالیپسو مدیا تصاحب شد

شرکت کالیپسو مدیا (Kalypso Media) ناشر سری‌های Tropico و Dungeons امتیاز سری Commandos را بدست آورده است و باید منتظر انتشار نسخه‌ی جدید این سری برروی تمامی پلتفرم‌ها باشیم. همچنین احتمال بازسازی نسخه‌های قدیمی سری نیز وجود دارد. متاسفانه سری محبوب Commando در بین بازی‌بازان جدید آنطور که باید و شاید، شناخته شده نیست. در […]

شرکت کالیپسو مدیا (Kalypso Media) ناشر سری‌های Tropico و Dungeons امتیاز سری Commandos را بدست آورده است و باید منتظر انتشار نسخه‌ی جدید این سری برروی تمامی پلتفرم‌ها باشیم. همچنین احتمال بازسازی نسخه‌های قدیمی سری نیز وجود دارد.

متاسفانه سری محبوب Commando در بین بازی‌بازان جدید آنطور که باید و شاید، شناخته شده نیست. در گذشته بازی‌های این سری تجربه‌ای فوق‌العاده در سبک استراتژیک و تاکتیکی را در اختیار بازی‌بازان قرار داده بود. متاسفانه پس از عرضه‌ی بازی Commando 3: Destination Berlin در سال ۲۰۰۳، این سری از ریشه‌های اصلی خود فاصله گرفت و بازی Commandos: Strike Force که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد، تبدیل به یک بازی تیراندازی اول شخص شد. امروز در خبری خوشحال‌کننده، شرکت کالیپسو مدیا، که سابقه‌ی درخشانی در ساخت بازی‌های سبک استراتژیک دارد، اعلام کرد که تمامی حقوق مادی و معنوی سری Commandos را بدست آورده است.

موسس استودیوی Pyro (استودیوی توسعه‌دهنده‌ی سری Commandos)، آقای ایگناکیو پرز (Ignacio Perez) گفته است:

ما مدت‌ها بدنبال یک شریک مناسب برای ادامه‌ی این سری می‌گشتیم. شرکت کالیپسو مدیا تجربه و تخصص بالایی در بازگشت به سری‌های قدیمی داشته و ما از اینکه این سری در دستان توانمند آن‌ها می‌باشد، بسیار خوشحال هستیم.

علاوه بر تیم توسعه‌دهنده‌ی استودیوی Pyro و سری Commando، خرید جدید شرکت کالیپسو مدیا شامل سری‌های Imperial Glory و Praetorians می‌شود. این ناشر بازی‌های کامپیوتری اعلام کرده است که یک نسخه‌ی جدید از سری Commando را برای “تمامی پلتفرم‌ها” توسعه می‌دهد. همچنین آن‌ها وعده داده‌اند که نسخه‌های قدیمی سری متناسب با تکنولوژی‌های روز و برای پلتفرم‌های جدید بازسازی خواهند شد.

بخش دوم صحبت‌های این شرکت، شبیه به وعده‌ی یک نسخه‌ی Remastered از عناوین اول سری می‌باشد. با این وجود اینکه آیا صرفا شاهد یک افزایش کیفیت ساده و یا بازسازی کامل بازی و اعمال تغییرات در نسخه‌ی بازسازی شده خواهیم بود، هنوز مشخص نشده است. آقای سایمون هل‌ویگ (Simon Hellwig) موسس و مدیر شرکت کالیپسو مدیا درباره‌ی خرید استودیوی Pyro گفته است:

ما احترام زیادی برای آن چیزی که اعضای تیم استودیوی Pyro در گذر زمان ساخته‌اند، قائل هستیم. ما احیای دوباره‌ی سری و توسعه‌ی نسخه‌های جدید این بازی برای طرفدران سری در همه جای دنیا را وظیفه‌ی خود می‌دانیم. واضح است که این موضوع شامل توسعه‌ی یک عنوان جدید برای تمامی پلتفرم‌ها و همچنین بازسازی نسخه‌های قدیمی سری متناسب با تکنولوژی روز می‌شود. ما نسبت به فرصت‌های پیش‌رو بسیار خوشبین و هیجان‌زده هستیم و به زودی با استودیوهای مناسب و توانمند درباره‌ی این موضوع صحبت خواهیم کرد.

اگر دوست دارید به سراغ این سری محبوب بروید، می‌توانید عناوین این سری را در یک بسته به صورت یکجا در استیم تهیه کنید. این بسته که Commandos Collection نام دارد شامل بازی‌های Commandos: Beyond the Call of Duty, Commandos: Behind Enemy Lines, Commandos 2: Men of Courage و Commandos 3: Destination می‌شود.

منبع متن: gamefa