Beast of Winter، اولین بسته گسترش‌دهنده Pillars of Eternity II می‌باشد که به همراه دو گسترش‌دهنده دیگر به نام‌های Seeker, Slayer, Survivor و The Forgotten Sanctum، سیزن پس بازی را شامل می‌شوند. Beast of Winter بازی‌بازان را به یک بعد فراطبیعی دیگر به نام The Beyond می‌برد. این بسته قرار در تاریخ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد […]

Beast of Winter، اولین بسته گسترش‌دهنده Pillars of Eternity II می‌باشد که به همراه دو گسترش‌دهنده دیگر به نام‌های Seeker, Slayer, Survivor و The Forgotten Sanctum، سیزن پس بازی را شامل می‌شوند. Beast of Winter بازی‌بازان را به یک بعد فراطبیعی دیگر به نام The Beyond می‌برد.

این بسته قرار در تاریخ پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ماه مصادف با ۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی برای رایانه‌های شخصی منتشر شود. به همراه این بسته مواردی دیگری همچون بهینه‌ساز ۲٫۰ عرضه شده و یک حالت Challenge جدید نیز به بازی اضافه خواهد شد. در ادامه توضیحاتی از بازی را می‌خوانیم:

Pillars of Eternity II عنوانی است که در درجه اول یک نقش‌آفرینی محسوب می‌شود و این احساس را که “برای قدرتمند شدن ضربات باید XP بیشتری بدست آورد” منتقل نمی‌کند. داستان و ماموریت‌های بازی قابل تغییر نیستند ولی واکنش شما به آن‌ها کاملا به خودتان بستگی دارد. بازی این احساس را به شما می‌دهد که در تبدیل شدن به قهرمانی که می‌خواهید کاملا آزاد هستید و در نهایت با نسخه Watcher که خود ساخته‌اید کاملا ارتباط برقرار خواهید کرد. مطمئن باشید که Pillars of Eternity II محتویات بسیاری برای مشغول کردن قهرمان شما ارائه خواهد داد. اگر شما چشمتان فقط به آن جایزه بزرگی است که در آخر می‌گیرید، Pillars of Eternity II را حدودا در ۳۵ ساعت به پایان می‌رسانید؛ اما کسانی که جهان بازی را زیر و رو می‌کنند به دو برابر این زمان (و حتی بیشتر) نیاز خواهند داشت. ارزش تکرا بازی هم بسیار بالاست. مکانیزم جدید Berath’s Blessings در اصل شکل جدیدی از نیو گیم پلاس است که پاداش‌هایی را برای تجربه بعدیتان از بازی ارائه می‌دهد تا بتوانید دستاورد‌های خاصی را کامل کنید. این بازی یکی از آن تعطیلات تابستانی است که شما نمی‌‌خواهید به پایان برسد. Pillars of Eternity II: Deadfire یک تجربه نقش‌آفرینی استثنائی است که به معنای واقعی کلمه به شما اجازه می‌دهد تا در یک جهان غنی، بزرگ و چندلایه، سرنوشت مخصوص به خود را شکل دهید. گاهی اوقات بازی بسیار شبیه به عنوان قبلی می‌شود ولی در بیشتر اوقات Pillars of Eternity II ثابت می‌کند که استودیو ابسیدین (Obsidian) در مسیری درست قرار گرفته است. این بازی قطعا یک عنوان پیشتاز در میان عناوین نقش‌آفرینی کامپیوتر به شما می‌رود.

عنوان Pillars of Eternity II در حال حاضر برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد و قرار است اواخر سال جاری میلادی برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و نینتندو سوییچ نیز منتشر شود. برای آشنایی بیشتر با این بازی پیشنهاد می‌کنم نقد و بررسی Pillars of Eternity II را به قلم محمد حسین باجلان مطالعه فرمایید.

منبع متن: gamefa