بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 حتی قبل از عرضه‌اش به بازار هم توانسته تحسین‌های بسیاری را بدست آورد. این بازی بیشتر به واسطه شخصیت‌هایش، گرافیک زرق و برق‌دار و گیم‌پلی هیجانی‌اش تحسین شده است. با این حال، یکی از جنبه‌های انتقاد‌پذیر این بازی، خشونت، بی‌رحمی و واقع‌گرایی آن است. این بازی یک عنوان اکشن همانند DOOM نیست که بخواهد با استفاده از خشونت، بازی‌بازان را به جلو سوق دهد اما جزئیات هر خشونتی را به شکلی واضح به تصویر کشیده است.

به تازگی نیل دراکمن (Neil Druckmann) و هیلی گراس (Halley Gross) به ترتیب کارگردان و نویسنده این بازی با وب‌سایت «بازفید» درباره چگونگی استفاده از خشونت به منظور روایت داستان عنوان The Last of Us Part 2 گفتگو کرده‌اند. دراکمن در این باره گفت:

منظور من این است که رویکرد زیباشناختی ما در قبال خشونت این است که آن را به عنوان اساس و واقع یک احتمال درست می‌کند. ما – متاسفانه گاهی‌اوقات – ویدئوهای زیادی از جهان می‌بینیم، درست است؟ جهانی که ما می‌شناسیم و تلاش داریم تا توصیفش کنیم، خیلی خب، ما نمی‌خواهیم آن را جذاب بسازیم. [اما] چگونه می‌توانیم آن را واقعی جلوه دهیم؟ ما باید چگونه آن را ناراحت‌کننده بسازیم؟ چراکه هنر بعضی وقت‌ها باید ناراحت‌کننده باشد. با داستانی که ما تلاش داریم آن روایت کنیم، باید به موقع شما را ناراحت کنیم تا به جلو حرکت کنید و در عین حال برروی شخصیت‌های دیگر نیز سرمایه‌گذاری کنید و امیدواریم که این موضوع بازتاب‌دهنده اقداماتی باشد که در آن‌ها نقش داشته‌اید.

هنوز خط اصلی داستان بازی The Last of Us Part 2 مشخص نشده است اما گفته می‌شود که موضوع اصلی این عنوان درباره «نفرت» خواهد بود. ما می‌دانیم که الی (Ellie) بزرگ‌تر شده اما او چرا به دنبال انتقام است؟ همچنین می‌دانیم که او تنها شخصیت قابل بازی این عنوان نخواهد بود و شخص دیگری نیز وی را همراهی خواهد کرد (اطلاعات بیشتر از اینجا).

بازی The Last of Us Part 2 به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارد و متاسفانه تاریخ انتشار مشخصی هم برای آن اعلام نشده است.

منبع متن: gamefa