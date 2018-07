دانلود موسیقی متن بازی Mega Man X4

درود بر تمامی کاربران گرامی پردیس گیم. اکنون با موسیقی متن بازی Mega Man X4 در خدمت شما هستیم.

بازی Mega Man X4 عنوانی در سبک اکشن پلتفرمر دو بعدی و چهارمین نسخه اصلی در این سری محسوب می‌شود که توسط کمپانی Capcom توسعه یافته و در سپتامبر سال 1997 برای کنسول‌های پلی استیشن 1 و SEGA Saturn، و در سوم دسامبر سال 1998 برای پلتفرم PC نیز عرضه شد. این نسخه، اولین نسخه‌ی نسل بعدی در این سری محسوب می‌شد و از ویژگی‌هایی همانند صداگذاری برای برخی کارکترها و سکانس‌های سینماتیک بهره می‌برد و برای اولین بار، به بازیکنان این اجازه را می‌داد که علاوه بر X، از همان ابتدا به انتخاب Zero و بازی در نقش او بپردازند.

این بازی پس از عرضه توانست تا نمرات بالایی را کسب کند و منتقدان به تحسین برخی ویژگی‌های آن همانند وجود دو کارکتر قابل بازی مختلف با خط داستانی‌های متفاوت، پرداختند. ولی انتقاداتی نیز به صداگذاری نامناسب کارکترها (WHAT AM I FIGHTING FOR) و همچنین نبود نوآوری در آن، وارد شد.

[Megaman X4 [Rockman X4] [Original Soundtrack

سال انتشار: 1997

تعداد قطعات موسیقی: 48 قطعه - شامل هر دو نسخه ژاپنی و انگلیسی

مدت زمان کلی: 01 ساعت و 11 دقیقه و 10 ثانیه

کیفیت: 320 MP3

آهنگساز: Toshihiko Horiyama

دانلود موسیقی متن

دانلود با لینک مستقیم از پردیس گیم (حجم فایل: 238.77 مگابایت)

پسورد فایل: P@rd1sGame

دانلود تعدادی از موسیقی های منتخب

[Stage - Opening [X (موسیقی پیشنهادی)

[Stage - Opening [Zero

[Storm Owl [Storm Fukuroul (موسیقی پیشنهادی)

[Magmard Dragoon [Magma Dragoon

Stage - Space Port

[Boss [Sigma - Stage 03 (موسیقی پیشنهادی)

در نهایت شما همراهان عزیز ما در پردیس گیم می‌توانید سایر موسیقی‌های این طرح را از صفحه زیر دانلود کنید و موسیقی‌های متن درخواستی خود را نیز به اشتراک بگذارید تا برای شما قرار گیرد (قسمت راهنما حتما مطالعه شود):

دانلود موسیقی متن بازی‌ها در پردیس‌گیم

منبع متن: pardisgame