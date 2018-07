نقد و بررسی بازی The Crew 2

"به قلم عرفان بدری"

لذت راندن در زمین و دریا و سپهر!

The Crew 2 در گام نخست تلاشی برای زنده نگاه داشتن مفهوم آرکید ریسینگ است. ژانری که در چند سال گذشته زیرسایه رقابت‎ غول‎هایی شبیه‎سازی و حتی عناوین جدیدی همچون Project Cars در خاموشی کامل به سر می‎برد و شاید هر دو سال یک‎بار تنها با نسخه‌ای از Forza Horizon جرقه‎ای می‎زد. حال ادامه یکی از سطحی‌ترین و ناامیدکننده‌ترین عناوین چند سال اخیر با وعده زنده کردن این ژانر و درس گرفتن از اشتباهات پیشینش بازگشته، باید دید آیا جرات و اعتماد به نفس استدیوی Ivory Tower و ترکیبش با پشتیبانی یوبیسافت می‎تواند با رفع اشتباهات پیشین، تجربه‌ ناب و فراموش‎شده‎ای که در نسل‌های قبلی به کرار شاهدش بودیم را باری دیگر برای ما نمایان سازد؟

با شروع بازی اولین نکته‌ای که به شدت خودستایی می‌کند، نقشه‌ی جهان وسیع و پهناوری است که تقریبا شامل یک بازسازی تقریبا همسان از کشور آمریکاست، شما می‌توانید لذت یک رانندگی مهیج را در مکان‌های مختلفی نظیر جنگل‌ها، بیابان‌ها، کوه‌ها و شهرها را تجربه کنید، این‎بار امکان ندارد که از رانندگی در محیط‌های متنوع رنگارنگ و گوناگون بازی خسته بشوید، همچنین گرافیک و نور پردازی خیره کننده و استادانه‌ است که بی‌اغراق می‌توان گفت The Crew 2 را سرآمد بازی‌های Ubisoft می‎کند و به لطف آن‌ لذت رانندگی در مکان‎های بازی بسیار بیشتر از قبلش می‎شود، چرا که می‎توان با کمک این جزئیات بصری افزوده شده، سرما، گرما، و خیسی و حتی نور کور کننده‌ی خورشید در بیابان‌ها را با تمام وجود احساس کرد.

همچنین گیم پلی بازی هم به شدت بهبود یافته و دیگر از آن هندلینگ ضعیف، لغزان و یکسان همه خودروهای نسخه قبل خبری نیست، و با طبیعی‎تر شدن آن هسته یک‎نواختی و کسل‎کنندگی نسخه ابتدایی تا حد زیادی از بین رفته، همچنین تعداد قابل توجه وسایل نقلیه درون بازی که دیگر صرفا محدود به انواع خودرو نمی‌شود، و انواع موتور، قایق و هواپیما را شامل می‌شود، در The Crew 2 شما هر لحظه‎ای که اراده کنید می‎توانید با یک موتور کراس خاک‌ها را طی کرده و یا که در میانه مسیر با یک هواپیما کیلومترها را در آسمان میان‎بر کنید و یا حتی مزه‌ی خوش سفر کردن به دریا با سرعت زیاد را به مسابقات خود بیفزایید.

با اینحال وسعت این نقشه‌ی پهناور، این گیم پلی ارتقا یافته و این جلوه‌های بصری فریبنده زمانی معنا پیدا می‌کنند که پویایی در The Crew 2 عنصری کاملا قابل درک باشد و ملموس باشد و متاسفانه درست در همین جاست که سراشیبی بزرگی همه این نکات مثبت و پرجلوه را به سمت سقوط هل می‌دهد. آب و هوای داینامیک بازی، اگرچه باعث خلق صحنه‌ی زیبای بارانی انعکاس نور در آب می‌شود، اما آب و هوای برفی در بازی گاهی بسیار زشت و زننده جلوه می‌کند. علاوه بر آن، میزان پویایی این آب و هوا در بعضی مواقع آنقدر زیاد می‌شود که خود من در 20 ساعت اول تجربه‌ام، هیچ اثری از برف و باران ندیدم.

آیا تنوع بصری و نقشه‌ی وسیع می‌تواند ضامن موفقیت یک بازی ریسینگ باشد؟ این موضوع شاید یکی از مهم‌ترین چیزهایی باشد که سازندگان زیاد به آن توجه نکرده‌اند. در بازی یک حیات وحش وجود دارد که تنها عنصر ظاهری است و در مواردی هم ناگهان شاهد غیب شدن یک یوزپلنگ و یا رد شدن آن از خودرو هستیم. این نکته در مورد عابران پیاده هم صدق می‌کند، در بعضی مواقع ناگهان با یک عابر پیاده برخورد می‌کنید و او هم به صورت عجیب و غریبی از شما جا خالی می‌دهد. در بازی هیچ ترافیکی وجود ندارد و همین نکته کاری کرده که در مجموع جهان The Crew 2 به یک جهان بی‌روح و مرده تبدیل شود. از تخریب پذیری بازی هم بهتر است اصلا برایتان نگویم، وقتی که با سرعت 240 کیلومتر در ساعت به یک صخره‌ی بزرگ برخورد می‌کنید، چه انتظاری دارید؟ شاید باورتان نشود اما عمق خرابی در چنین مواقعی تنها چند خط و خش ساده است که چند دقیقه بعد هم به صورت خودکار از بین می‌روند.

اکثر عناوین ریسینگ از لحاظ داستانی، در سطح پایینی قرار دارند و The Crew 2 هم از این قائده مستثنی نیست. هدف شما در بازی رقابت با رانندگان حرفه‌ای و افزودن به تعداد دنبال کنندگانتان در فضای مجازی است. بخش داستانی بازی به لطف دیالوگ نویسی سطحی و بی‌جا، انیمیشن‌های مسخره و خنده دار، مدل سازی بد برخی NPCها، عملا در فاجعه‌ترین سطح ممکن قرار می‌گیرد و اصلا گیرایی لازم را ندارد، به طوری که در بعضی مواقع کاملا یادتان می‌رود که بخش داستانی‌ای هم در این بازی وجود داشته است. در ابتدا بازی شما را به طرز ناشیانه گول می‌زند. شما می‌توانید برای تجربه‌ی بازی، از میان چند شخصیتی که به نظر می‌رسد هر کدام داستان خاص و مهارت‌های منحصر به فرد خود را دارند، یکی را انتخاب کنید. اما حقیقت این است که اصلا و به هیچ وجه، به شخصیت اصلی پرداخته نمی‌شود.

موسیقی، یکی از کلیدی‌ترین نقش‌ها را در القای هیجان بازی‌ها دارد، این گفته زمان اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که روی صحبتمان با یک بازی ریسینگ باشد. خوشبختانه در The Crew 2، حدود 200 ترک موسیقی از همه نوع وجود دارد و مناسب با هر موقعیتی می‌توانید یکی را انتخاب کنید. می‌توانید در اوج سرعت خود در بیابان یک موسیقی با ضرب تند و شدید را انتخاب کنید و یا در جنگل‌های پهناور به یک موسیقی آرامش بخش گوش فرا دهید.

تا به اینجای کار، The Crew 2 پر بوده از نکات درخشان و قابل تقدیر، اما در آن بیابان‌ها و جنگل‌ها، در میان وسایل نقلیه‌ی گوناگون، جای خالی یک چیز بیش از همه حس می‌شود. بازی فعلا هیچگونه بخش PvPای ندارد و تنها به بخش تکنفره محدود شده است. نگران نباشید، سازندگان قول اضافه کردن این بخش را داده‌اند اما فکر نکنم به همین زودی‌ها شامل آن باشیم و این بسیار خطرناک است، زیرا The Crew 2 هنوز ارزش تجربه کردن در طولانی مدت را به دست نیاورده و بیشتر به درد یک لذت کوتاه مدت و تفننی می‌خورد و ممکن است که بعد از 50-60 ساعت بازی کردن آن، دیگر میلی به ادامه دادنش نداشته باشید.

بازبینی تصویری:

نقشه‌ی پهناور و پرجزئیات بازی

پیمودن دریاها واقعا لذت بخش است

کلکسیون وسایل نقلیه‌

به جز خودروها، دیگر وسایل نقلیه نیز از تنوع خوبی برخوردارند

در یک چشم به‌هم زدن وسیله نقلیه‌تان را عوض کنید

در بخش Photo Mode می‌توانید تصاویر جالبی ثبت کنید

گرافیک و نورپردازی استادانه‌ی بازی

نکات مثبت

نقشه‌ی وسیع و پرجزئیات

گیم پلی بهبود یافته

گرافیک و نورپردازی خیره کننده

موسیقی‌های جذاب و متنوع

مقدار مناسب محتوا

نکات منفی

بخش داستانی فاجعه

دنیای بازی فاقد پویایی لازم است

عدم وجود بخش PvP

تخریب پذیری ضعیف

سخن آخر

The Crew 2 توانسته تا تجربه‌ای شایسته و قابل تقدیر را ارائه دهد و به عنوان یک تجربه‌ی کوتاه مدت و تفننی، خود را در سطح بالایی قرار دهد. بازی پر شده از زیبایی و مناظر چشمگیر و لطفات‌های بصری. به طور حتم در آینده می‌توان به لطف بسته‌های الحاقی تجربه‌ای بهتر از این را هم شاهد باشیم و در نسخه‌های آینده تکامل این سری را مشاهده کنیم.

The Verdict

Score: 7 - PS4





منبع متن: pardisgame