بازی Shadow Of The Tomb Raider که توسط استودیوی ایدوس مونترال (Eidos Montreal) در دست ساخت و توسعه قرار دارد، تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی عرضه نخواهد شد اما تا آن زمان توسط سازمان‌های رده‌بندی سنی مختلف جهان، رده‌بندی می‌شود. در همین راستا، اخیراً سازمان ESRB به رده‌بندی سنی این بازی Shadow Of The Tomb Raider پرداخته است که منجر به فاش شدن اطلاعات و جزئیات جدیدی از این بازی شده است.

این سازمان نسبت به کلمات زننده، خشونت زیاد و خون‌ریزی‌های زیاد هشدار داده است. علاوه بر این‌ها مشخص شده است که بازی Shadow Of The Tomb Raider حاوی خرید‌های درون‌برنامه‌ای نیز می‌شود. خلاصه توصیفات ESRB از این بازی به شرح زیر است:

این بازی عنوانی اکشن است که در آن بازی‌بازان کنترل باستان شناسی به نام لارا کرافت (Lara Craft) را بر عهده می‌گیرند که تلاش دارد گروه مرموزی تحت عنوان Trinity را متوقف سازد. از دیدی سوم شخص، بازی‌بازان می‌توانند در جنگل‌ها و مقبره‌ها به کاوش بپردازند، معماها را حل کنند و در مبارزات با دشمنان و حیوانات شرکت کنند. بازی‌بازان از اسلحه‌های گرم (مانند تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای و سلاح‌های ماشینی)، تیر و کمان و تبر به منظور حمله و کشتن دشمنان استفاده می‌کنند. از ویژگی‌های شاخص مبارزات می‌توان به فریادهای برگرفته از درد شدید، آتش‌سوزی واقعی و انفجارها اشاره کرد. تیر و کمان لارا کرافت را مجهز می‌کند تا با مخفی‌کاری و بدون جلب توجه دشمنان به آن‌ها ضربه بزند. بازی‌بازان باید هنگام کاوش و جستجو در مقبره‌ها متوجه تله‌ها و خطرات باشند؛ زمانی که لارا در این تله‌ها گیر می‌افتد، بازی‌بازان صحنه‌های سینمائی درباره فرو رفتن میخ به بدن او، زخمی شدن توسط نیزه و یا درگیری با حیوانات را مشاهده می‌کنند. حرکات اکشن نیز همراه با اثرات خون واقعی و برخی مناطق مملو از اجساد در قربانگاه‌ها، حلق آویز شدن از سقف و توده شدن در غارهاست. برخی از دیالوگ‌های این بازی حاوی کلمات رکیک نیز می‌شود.

به عبارت دیگر، Shadow Of The Tomb Raider همانند یک بازی Tomb Raider واقعی همراه با خشونت نسبتاً بیشتر و تاریکی است.

بازی Shadow Of The Tomb Raider در تاریخ جمعه ۲۳ شهریور ماه (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی) توسط شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa