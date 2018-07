The Last of Us Part II: سیاتل یک "مکان چشمگیر" است اما الی به جاهای دیگری نیز خواهد رفت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamepur، نیل دراکمن (Neil Druckmann) و هیلی گروس (Halley Gross)، نویسندگان عنوان The Last of Us Part II، در یک مصاحبه‌ی اخیر با Buzzfeed صحبت‌هایی درمورد این بازی داشته‌اند.

در طی این مصاحبه ایشان اطلاعات و توضیحات زیادی ارائه دادند، مانند تفاوت اصلی میان این سری و سری‌بازی های بزرگ دیگر Naughty Dog، سری Uncharted.

علاوه بر این، ایشان درمورد مضمون گذر زمان از رویداد آغازین که Apocalypse را بوجود آورد صحبت کردند که پیامدهای آن را در بازی می‌بینیم.

دراکمن همچنین گفت این چیزی خواهد بود که ما همینطور که الی در طول بازی ماجراجویی خود را آغاز و سفر می‌کند در رابطه با آن اطلاعات بیشتری کشف خواهیم کرد که در این حین سیاتل یک «مکان چشمگیر» خواهد بود به همراه دیگر مکان‌هایی که به آن‌ها خواهیم رفت.

گروس می‌گوید: "این سوال جالبی است. این داستان درواقع درمورد الی و تغییر کردن او است، یک رویداد روان‌تکانشی که اتفاق می‌افتد و اینکه این رویداد چطور الی را تغییر می‌دهد. پس البته که گذر زمان در بازی خواهد بود چون ما می‌خواهیم ببینیم چطور این رویداد او را متحول می‌کند، نه فقط بعنوان یک نتیجه‌ی فوری بلکه تمام ماجرا... می‌توان گفت سفری با طول مشخص".

همینطور دراکمن اضافه کرد: "و یکی از چیزهایی که من و هیلی زیاد درموردش صحبت می‌کنیم (اشاره به: در حین سفر کردن الی به مکان‌های مختلف، سیاتل یک مکان چشمگیر است) این است که سرگذشت این شهر چیست؟ چه زمانی یک منطقه‌ی قرنطینه بوده است؟ چه زمانی سقوط کرد؟ ما یک حزب جدید به نام Seraphite ها نشان می‌دهیم، یک گروه مذهبی اصول‌گرا که در داخل شهر هستند. سرگذشت آن‌ها چیست؟ چگونه همچین گروهی تشکیل شد؟ رویدادهای Apocalypse چه تأثیری بر روی آن‌ها گذاشته است؟ و خب، چیزهای دیگری که گفتنشان داستان را لو می‌دهد".

عنوان The Last of Us Part II در تاریخی نامشخص برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame