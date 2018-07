جیمز اولن پس از ۲۲ سال از بایوور جدا شد

در طول سال‌ها چهره‌های شناخته شده‌ی مختلفی به بایوور (BioWare) پیوسته و یا از آن جدا شده‌اند. امروز هم یکی از همان روز‌هاست، جیمز اولن (James Ohlen) طراح کار کشته و مدیر خلاق بایوور پس از ۲۲ سال از این استودیو جدا شد و اعلام بازنشستگی کرد. جیمز اولن با انتشار بیانیه‌ای در صفحه‌ی شخصی […]

در طول سال‌ها چهره‌های شناخته شده‌ی مختلفی به بایوور (BioWare) پیوسته و یا از آن جدا شده‌اند. امروز هم یکی از همان روز‌هاست، جیمز اولن (James Ohlen) طراح کار کشته و مدیر خلاق بایوور پس از ۲۲ سال از این استودیو جدا شد و اعلام بازنشستگی کرد.

جیمز اولن با انتشار بیانیه‌ای در صفحه‌ی شخصی توییتر خود، به طور رسمی از بایوور جدا شد.

بعد از ۲۲ سال از بایوور جدا شدم. من کار کردن برروی Anthem ،Star Wars ،Dragon Age و Dungeons and Dragons را دوست داشتم.

در ادامه او گفت که به دلیل “کار برروی چیزی کوچکتر و شخصی‌تر” باید از صنعت بازی‌سازی فاصله بگیرد. علاوه بر عناوین بالا، جیمز اولن به طور مشخص در توسعه‌ی بازی‌های نظیر Dragon Age: Origins ،Star Wars: The Old Republic و Star Wars: Knights of the Old Republic دست داشته است. اولن همچنین طراحی ارشد سری Baldur’s Gate را بر عهده داشته، موضوعی که شاید بتوان آن را معروف‌ترین جایگاه شغلی او در بایوور دانست.

همیشه بنابر دلایل مختلف امکان جدایی یک فرد از استودیوی وجود دارد و به نظر می‌رسد که جدایی جیمز اولن به دلیل منافع شخصی بوده است. در ادامه این بیانیه، اولن بیان کرده که پروژه بعدی او نوشتن کتابی به نام Odyssey of the Dragonlords در سبک نقش آفرینی خواهد بود.

از زمانی که ۱۰ سال داشتم، همیشه نسبت به سری Dungeons and Dragons متعصب بوده‌ام و می‌خواهم دوباره بخشی از آن باشم.

شما همیشه می‌توانید شغل خود را تغییر دهید. اما موضوع این است، تا زمانی که زنده هستید می‌توانید به دنبال کردن رویا‌ها و یافتن شغل مورد علاقه خود ادامه دهید. این موضوع که جیمز اولن بعد از سال‌ها با تغییر شغل خود در حال دنبال کردن رویای کودکی خود می‌باشد، قابل تقدیر است و باید به او احترام گذاشت.

منبع متن: gamefa