استودیو From Software به دلیل توسعه سری بازی‌ Souls محبوبیت خاصی بین جامعه گیمری پیدا کرد. سری بازی‌ای که به میزان دشواری بالا و چالش‌های بسیار خود مشهور هستند، این مسئله باعث می‌شد که بسیاری از بازیکنان بعد از تجربه تنها اندکی از بازی قید به پایان رساندن بازی را بزنند و آن‌ را نیمه‌کاره رها کنند. از طرف دیگر، عده‌ای دیگر از گیمر ها به شدت به سبک موجود در این عناوین علاقه‌مند شده و مشتاقانه در انتظار معرفی عنوانی جدید از سوی From Software بودند. اتفاقی که سرانجام در E3 امسال با نمایش عنوانی به نام Sekiro: Shadows Die Twice رخ داد.

به طور کلی، Sekiro تفاوت‌های جامعی با دیگر ساخته‌های From Software دارد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers کارگردان بازی یعنی آقای "هیدتاکا میازاکی" طبق روال چند ماه اخیر، باری دیگر توضیحاتی درباره این تفاوت‌ها داده است.

"دو ویژگی کلیدی در سیستم نبرد Sekiro وجود دارند، یکی میزان شدت بالای بازتاب ضربه‌ها در لحظه برخورد شمشیرها با یکدیگر و دیگری انعطاف‌پذیری و سرعت بالای بازیکن است. این انعطاف‌پذیری و پویایی بدون شک در مبارزات بازی هم نقش پررنگی دارد. راه‌های متفاوت بسیاری برای روبرو شدن با دشمنان وجود دارد، مخفی‌کاری یکی از آن‌هاست، همچنین می‌توان استفاده از وسایل مخصوص نینجاها، قابلیت‌های ویژه‌ی دست مصنوعی شخصیت اصلی و حمله از بالا را مثال زد. یا اگر می‌خواهید می‌توانید طبق روش سنتی شمشیر خود را در دست فشرده و به دشمن حمله‌ور شوید."

میازاکی در ادامه گفت که برای پیش‌روی در Sekiro، نیازی نیست به طور جدی در مهارتی همچون شمشیرزنی حرفه‌ای باشید: "انتخابات بسیار زیادی در رابطه با نبرد در Sekiro وجود دارد. این بازی به گونه‌ای طراحی شده که حتی اگر شما در مهارتی به طرز شدیدی حرفه‌ای نیستید، از قابلیت‌های دیگر استفاده کرده و بتوانید در بازی پیش‌روی کنید."

میازاکی همچنین در گذشته در رابطه با سیستم رستاخیز در بازی که ترس آسان شدن این عنوان را در دل بسیاری از طرفداران انداخته بود توضیحاتی داد و مشخص کرد که دلیل وجود این سیستم به طور کلی حساس‌ و ضعیف‌تر بودن شخصیت اصلی بازی نسبت به ضربات دشمنان است.

نظر شما درباره ساخته جدید From Software چیست؟ آیا این عنوان توانسته جایی در بین موردانتظارترین عناوین شما باز کند یا خیر؟

منبع متن: pardisgame