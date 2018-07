تاریخ انتشار اولین بسته الحاقی Pillars of Eternity 2 مشخص شد

با انتشار Pillars of Eternity 2: Deadfire، استودیو Obsidian Entertainment موفق شد بازیکنان را باری دیگر در یک تجربه‌ی نقش‌آفرینی عمیق با بسیاری ویژگی‌های جدید غرق کند. این بازی در زمان انتشار با بازخورد بسیار خوب منتقدین و طرفداران روبرو شده و اعتماد گیمر ها به استودیوی سازنده خود را بیش از پیش بالا برد. هم‌اکنون عشاق جهان فانتزی این عنوان، می‌توانند در ماجرایی جدید غرق بشوند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers نخستین بسته الحاقی Pillars of Eternity 2 که Beast of Winter نام دارد قرار است هم‌زمان با آپدیت 2.0 بازی در تاریخ 11 مرداد منتشر شود. به‌روز رسانی‌ای که همراه این بسته الحاقی منتشر می‌شود بسیاری از باگ‌ها و مشکلات تکنیکی بازی را برطرف کرده و دسته‌ای جدید از چالش‌ها را برای بازیکنان حرفه‌ای به این عنوان اضافه می‌کند. توضیحات داستانی Obsidian درباره Beast of Winter را در زیر می‌توانید مطالعه کنید.

"پس از دریافت نامه‌ای از سوی جزیره‌ی مطیعان الهه‌ی مصیبت و بدبختی، Beast of Winter شخصیت بازی یعنی The Watcher و همراهانش را به جنوبی‌ترین نقطه‌ی جهان بازی می‌برد، بنابر افسانه‌ها The Watcher قاصد پایان تمامی وجودها حساب می‌شود و اکنون پیروان الهه‌ی سرما و فساد، او را دعوت کرده‌اند تا وظیفه خود در این جهان را تکمیل کنند."

Pillars of Eternity 2: Deadfire هم‌اکنون بر روی کامپیوترهای شخصی قابل تجربه است و قرار است در تاریخی نامشخص در سال 2018 برای NSwitch،XOne و PS4 نیز منشر شود.

