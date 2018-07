دو بسته الحاقی بازی Battlefield برای مدتی رایگان شد

در حال حاضر دو بسته الحاقی از سری بازی Battlefield رایگان شده است که کاربران می‌توانند هم‌اکنون برای دریافت آن‌ها اقدام کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید. همان طور که اطلاع دارید، کمی قبل‌تر رویداد Road to Battlefield توسط شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) و استودیو دایس (Dice) آغاز شد و در […]

همان طور که اطلاع دارید، کمی قبل‌تر رویداد Road to Battlefield توسط شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) و استودیو دایس (Dice) آغاز شد و در جریان آن، سازندگان بازی Battlefield اعلام کردند که قرار است تا قبل از عرضه نسخه Battlefield V، محتویاتی برای دو نسخه قبلی بازی عرضه شود. به طور مثال در زمان‌های معین شده، تعدادی پوسته برای اسلحه‌ها و وسایل نقلیه و سلاح سرد موجود در بازی در قالب پازل‌ها، برای کاربران رایگان خواهند شد. همچنین مهم‌ترین نکته این رویداد، است که بسته‌های الحاقی بازی به رایگان در دسترس کاربران قرار می‌گیرند و بازیکنان قادر هستند تا تمامی نقشه‌ها و محتویات مخصوص بازی را تجربه کنند.

حال اولین اقدام سازندگان در استودیو دایس، در رابطه با رایگان شدن بسته‌های الحاقی بازی اعمال شده و بسته الحاقی Turning Tides از بازی Battlefield 1 و بسته Second Assault از عنوان Battlefield 4، رایگان شده است.

در مرحله اول، به سراغ بسته الحاقی Turning Tides می‌رویم، بسته‌ای که به عنوان سومین محتوای اضافی بازی Battlefield 1 منتشر شد و توانست محتویات جدیدی را در اختیار کاربران بگذارد. داستان این بسته از جایی آغاز می‌شود که نیروی‌های زمینی و دریایی بریتانیا به گالیپولی (Gallipoli) حمله کرده و قصد تصرف آن را دارد. در جریان این بسته نقشه‌های Cape Helles ،Achi Baba ،Heligoland Bight و Zeeburgge به بازی اضافه خواهند شد که هر کدام در یک منطقه خاص جریان دارند و حال و هوای آن‌ها متفاوت است.

از سویی دیگر، بسته الحاقی Second Assault را می‌توان یک نامه عاشقانه تلقی کرد که از بازی Battlefield 3 به سوی Battlefield 4 فرستاده شده است. در جریان این بسته، نقشه‌های بزرگ و مشهور بازی Battlefield 3 توسط موتور Frostbite 3 بازسازی شده‌اند و در دسترس کاربران بازی Battlefield 4 قرار گرفتند. از دیگر محتویات این بسته الحاقی، می‌توان به یک ماشین Dune Buggy، پنج اسلحه تازه، حالت Capture the Flag و ۱۰ ماموریت جدید مختلف اشاره کرد.

بسته الحاقی Turning Tides که یادآور نبردهای دریایی جنگ جهانی اول است، از بازی Battlefield 1 و بسته الحاقی Second Assault از عنوان Battlefield 4 از فروشگاه هر یک از پلتفرم‌های مقصد این بازی، در دسترس هستند. برای مثال فروشگاه مایکروسافت برای پلتفرم ایکس باکس وان، شبکه اورجین (Origin) برای پلتفرم رایانه‌های شخصی و فروشگاه پلی استیشن، برای کنسول پلی استیشن ۴! در واقع محتویات ذکر شده، تا تاریخ ۲۶ تیر ماه مصادف با ۱۷ جولای، رایگان خواهند بود.

قبل‌تر از این ما شاهد عرضه ی بست الحاقی In the name of the Tsar به رایگان و در جریان برگزاری کمپین بازی Battlefield V بودیم. آخرین بسته الحاقی بازی Battlefield 1، بسته Apocalypse نام دارد که ۵ نقشه جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. طبق گفته سازندگان، این بسته نیز تا پایان ماه جاری به صورت رایگان در دسترس کاربران خواهد بود. همچنین همان طور که گفته در جریان برگزاری رویداد Road To Battlefield ، تمامی بسته‌های الحاقی به نوبت رایگان می‌شوند و سازندگان به تمامی کاربران در رابطه با تجربه کردن این محتویات، اطمینان کامل داده‌اند.

در حال حاضر می‌توانید بسته‌های مذکور را تا تاریخ‌های مشخص شده، دریافت کنید.

منبع متن: gamefa