تریلر و تصاویر جدیدی از عنوان We Happy Few منتشر شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، جدیدترین ساخته‌ی استدیوی Compulsion Games یعنی We Happy Few در ماه آینده برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. حال تریلر و تصاویر جدیدی از این بازی منتشر شده است.

تریلر جدید این بازی "The ABCs of Happiness" نام دارد و 2 شخصیت خبیث بازی، Dr. Shelly و Dr. Byron را نشان می‌دهد که در حال آزمایش بر روی یک Downer (فردی که استفاده از Joy را متوقف کرده) هستند. آن‌ها می‌خواهند تا این Downer همه چیز را فراموش کند و به زندگی خوشحال جعلی خود برگردد. شما در زیر می‌توانید این تریلر را به همراه تصاویری مشاهده کنید:

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame