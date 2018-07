به تازگی سازندگان بازی Fall of Light اعلام کردند که این بازی به‌زودی و در آینده برای کنسول‌ها هم عرضه خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای خریداری آن اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید. در مهر ماه سال گذشته مصادف با سپتامبر، بازی Fall of Light برای پلتفرم رایانه‌های شخصی […]

در مهر ماه سال گذشته مصادف با سپتامبر، بازی Fall of Light برای پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شد. وظیفه ساخت این بازی بر عهده دو استودیو رون‌هدز (RuneHeads) و دیجراتی (Digerati) بود که توانستند به خوبی از پس ساخت این بازی بربیایند. در طول گیم پلی این بازی، کاربران باید در نقش شخصیت نیکس قرار بگیرند که قصد دارد تا از دختر خود یعنی ایتر مراقبت کند. آن‌ها محل زندگی مشخصی برای خود ندارند و نیکس فقط می‌خواهد تا از دست دشمنان و سیاهی‌ها فرار کرده و جان دختر خود را نجات دهد، پس به محیط‌های مختلفی می‌رود تا مکانی برای زندگی با آرامش پیدا کند. او در نهایت یک نقطه خاص را یافت می‌کند که به نظر می‌رسد روشنایی و آرامش در آن حاکم است. اما در مسیر خود با سیاه‌چاله‌های تاریک و محیط‌های ترسناکی رو به رو می‌شوند که در آن موجودات و هیولاهای ظالمی حضور دارند که باید با آن‌ها مبارزه کند. کاربران می‌توانند در دنیای وسیع Fall of Light به تحقیق، جستجو و کاوش بپردازند تا به برخی آیتم‌ها و راز و رمزها دسترسی پیدا کنند. پاداش‌های مختلفی در طول بازی وجود دارد که می‌تواند مهارت‌های نیکس را پرورش دهد، مثل مهارت‌های مبارزه که در نهایت می‌تواند مراقبت از ایتر را در طول زمان برای وی آسان‌تر کند. در آن زمان برخی از کاربران و علاقه‌مندان به این عنوان، نسبت به عرضه نشدن Fall of Light برای کنسول‌ها و دیگر پلتفرم‌ها معترض بودند چرا که همان طور که گفته شد، این بازی فقط برای رایانه‌های شخصی منتشر شده بود.

حال طبق اعلامیه جدید سازندگان بازی، به صورت رسمی اعلام شد که به‌زودی این بازی، برای کنسول‌ها هم عرضه خواهد شد. در واقع نسخه‌ای که قرار است برای کنسول‌ها عرضه شود، Darkest Edition نام دارد. این نسخه ، تمامی محتویات مربوط به نسخه معمولی بازی را دارا می‌باشد اما تنها نکته اضافی آن، یک سیاه چاله کاملا جدید است که البته هنوز اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست. همچنین تمامی تروفی‌ها و اچیومنت‌های مخصوص در نسخه‌های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان وجود دارند که کاربران می‌توانند آن را دریافت کنند. در نهایت افرادی که قصد دارند نسخه فیزیکی این بازی را تهیه کنند، می‌توانند در زمان عرضه بازی این امر را عملی سازند، زیرا سازندگان بازی طی همکاری و رابطه جدیدی که با شرکت Eastasiasoft ایجاد کرده‌اند، قصد دارند تا تعدادی نسخه محدود فیزیکی برای کنسول پلی استیشن ۴، توزیع کنند.

هنوز روز دقیق انتشار نسخه کنسولی بازی با نام Fall of Light: Darkest Edition مشخص نیست، اما طبق گفته سازندگان تا پایان تابستان سال جاری، این بازی برای پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه شود.

منبع متن: gamefa