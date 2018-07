پست تبلیغاتی: پوشاک ونگارد،گیمری بپوش !

ترکیب دو صنعت گیم و فشن

امروز قصد معرفی یکی از شرکت های ایرانی در حوزه ی پوشاک را داریم که در طراحی محصولات خود، توجه بسیار زیادی به بازی های رایانه ای و گیمرها دارند.

گروه پوشاک ونگارد، با ارائه تیشرت ها، سوییشرت ها و هودی های گیمینگ، یکی از پیشگامان تولید لباس های گیمینگ می باشند و با رصد رویدادها و بازی های منتشر شده جدید، اقدام به طراحی و تولید لباس گیم نموده اند.

بازی هایی از قبیل God Of War - The Last Of Us - Dota2 - Fortnite - Hitman - PUBG و ... را می توانید در فروشگاه اینترنتی پوشاک ونگارد مشاهده کنید.

در ادامه لینک سایت فروشگاه را برای شما دوستان علاقه مند به لباس های گیم، قرار دادیم:

www.VGcenter.ir

لینک صفحه اینستاگرام ونگارد:



https://www.instagram.com/vgcenter

لینک کانال ونگارد:

https://telegram.me/vgcenter

منبع متن: pardisgame