فروش ضعیف بازی Wolfenstein II: The New Colossus در استیم

طبق آمارهای جدید به دست آمده، به نظر می‌رسد که بازی Wolfenstein II: The New Colossus در شبکه استیم (Steam) فروش ضعیفی داشته و اصلا راضی کننده نیست. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مطالعه کنید.

بازی Wolfenstein II: The New Colossus در تاریخ ۵ آبان سال ۱۳۹۶ مصادف با ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۷ عرضه شد و توانست به عنوان جدیدترین نسخه در این سری بازی، نظر کاربران و منتقدان را به خود جلب کند و جوایز و نمراتی خوبی را هم به دست آورد. گیم پلی فوق العاده، گرافیک و جلوه‌های بصری، پیشرفت‌های چشم‌گیر نسبت به نسخه‌های قبلی، طراحی نوین و عالی اسلحه‌های بازی و … از دیگر ویژگی‌های اساسی این بازی هستند.

حال با توجه به آمار جدیدی که منبع معتبر NPD به دست آورده است، به نظر می‌رسد که این بازی با تمامی آن نمرات عالی و عبارت‌های تحسین شده، نوانسته آن طور که باید و شاید در پلتفرم رایانه‌های شخصی و در شبکه استیم، فروش قابل توجه‌ای را تجربه کند و پس از گذشت تقریبا یک ماه از عرضه آن، فروش این بازی کمتر و کمتر شده است. از دیگر بازی‌های سال گذشته ناشر همین عنوان یعنی بتسدا، می‌توان به بازی Prey اشاره کرد که این بازی هم نتوانست به یک موفقیت بزرگ برای سازندگان خود تبدیل شود و تقریبا یک بازی متوسط به حساب می‌آید. اما حداقل توانست در ماه عرضه خود یعنی اکتبر مصادف با آبان ماه، در لیست ۱۰ بازی برتر خرده فروشی‌ها از نظر فروش قرار بگیرد. در حالی که بازی موفق Wolfenstein II: The New Colossus نتوانست به این میزان فروش دسترسی پیدا کند.

طبق آمار و اطلاعات جدید به دست آمده، این بازی در خرداد ماه گذشته مصادف با جولای، توانست به میزان ۵۴۹,۴۵۷ بازیکن دست یابد که تقریبا ۱ میلیون نفر کمتر از آن آماری است که سازندگان بازی، برای آن پیش‌بینی کرده بودند. حتی میزان فروش این بازی از تعداد فروش نسخه قبلی بازی یعنی The Old Blood و یا عنوان Prey هم کمتر بوده است.

در ادامه می‌توانید میزان فروش چند عنوان معروف شرکت Bethesda که در چند سال اخیر در شبکه استیم و برای پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شده‌اند را مشاهده کنید:

بازی DOOM = تعداد ۳,۱۹۷,۶۲۶ نسخه فروخته شده

بازی Wolfenstein: The New Order = تعداد ۱,۸۱۹,۹۲۸ نسخه فروخته شده

بازی Prey = تعداد ۷۰۴,۱۷۹ نسخه فروخته شده

بازی Wolfenstein: The Old Blood = تعداد نسخه ۶۰۰,۶۱۰ فروخته شده

بازی Wolfenstein II: The New Colossus = تعداد ۵۴۹,۴۵۷ نسخه فروخته شده

بازی The Evil Within 2 = تعداد ۲۲۷,۶۵ نسخه فروخته شده

همان طور که گفته شد این آمار به دست آمده فقط مربوط به میزان فروش این بازی‌ها در شبکه استیم بوده است و دقیقا مشخص نیست که این عناوین در پلتفرم‌های دیگر چه مقدار فروش داشته‌اند و البته دلیلی بر ضعیف بودن آن‌ها نیست.

منبع متن: gamefa