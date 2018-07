نینتندو اعلام کرده است که برای یکی از معروف‌ترین عناوین نینتندو سوییچ یعنی Mario Kart 8 Deluxe به‌روز رسان‌های بیشتری عرضه خواهد شد. شینیا تاکاهاشی (Shinya Takahashi) رئیس بخش نرم‌افزار نینتندو، این مسئله را در حساب توییتر خود تأیید کرده است. متأسفانه او زیاد درباره‌ی جزئیات به‌روز رسان‌ها اطلاعاتی منتشر نکرد. او گفت: به‌روز رسان‌های […]

نینتندو اعلام کرده است که برای یکی از معروف‌ترین عناوین نینتندو سوییچ یعنی Mario Kart 8 Deluxe به‌روز رسان‌های بیشتری عرضه خواهد شد.

شینیا تاکاهاشی (Shinya Takahashi) رئیس بخش نرم‌افزار نینتندو، این مسئله را در حساب توییتر خود تأیید کرده است. متأسفانه او زیاد درباره‌ی جزئیات به‌روز رسان‌ها اطلاعاتی منتشر نکرد. او گفت:

به‌روز رسان‌های بیشتری برای Mario Kart 8 Deluxe در راه است پس گوش به زنگ باشید.

آقای تاکاهاشی به تعدادی از سؤالات درباره‌ی عناوین مورد علاقه‌شان برروی نینتندو سوییچ پاسخ دادند؛ از جمله: Legend of Zelda: Breath of the Wild و Splatoon2!

_نینتندوی آمریکا

۱۲ جولای ۲۰۱۸ (۲۱ تیر ۱۳۹۷)