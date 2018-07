رده بندی سنی بازی Batman: The Enemy Within مشخص شد

تل‌تیل گیمز شاید بازی‌های بزرگی برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه نکرده باشد اما بر اساس اطلاعات منتشر شده به نظر می‌رسد این استودیو قصد دارد بازی Batman: The Enemy Within را بر‌روی این پلتفم عرضه کند. از سال گذشته تاکنون شایعات زیادی در رابطه با عرضه‌ی عنوان Batman: The Enemy Within بر‌روی کنسول نینتندو سوییچ به گوش […]

تل‌تیل گیمز شاید بازی‌های بزرگی برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه نکرده باشد اما بر اساس اطلاعات منتشر شده به نظر می‌رسد این استودیو قصد دارد بازی Batman: The Enemy Within را بر‌روی این پلتفم عرضه کند.

از سال گذشته تاکنون شایعات زیادی در رابطه با عرضه‌ی عنوان Batman: The Enemy Within بر‌روی کنسول نینتندو سوییچ به گوش می‌رسد. حال به تازگی وب‌سایت ESRB رده بندی سنی بازی Batman: The Enemy Within را برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر کرده است که این موضوع انتشار بازی بر‌روی این پلتفرم را قوت می‌بخشد. شاید باور نکنید اما ممکن است طی روزهای آینده و در رویداد کمیک‌کان ۲۰۱۸، تل‌تیل گیمز ما را سوپرایز کرده و Batman: The Enemy Within در همان روز رسما برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شود.

وب‌سایت ESRB، رده سنی M ( بزرگ‌سال) را به بازی Batman: The Enemy Within اختصاص داده است که توضیحات آن را در قسمت پایین مشاهده می‌کنید:

این یک بازی اکشن مبتنی بر دنیای Batman است که بازی‌بازان در نقش بروس وین ( بتمن) قرار گرفته و با آشوب‌گران شهر گاتهام مبارزه می‌کنند. گیم‌پلی بازی شامل مبارزات و سکانس‌های اکشن زیادی است که بازی‌بازان برای مبارزه با دشمنان ( مشت، لگد و خلع سلاح شورشیان) باید در زمان معین کلید‌های خاصی را بفشارند. به علاوه خون و خون‌ریزی به خصوص زمانی که شخصیت‌های بازی آسیب دیده یا زخمی می شوند، در سکانس‌های مختلفی به وضوح نمایان است. میان پرده‌های بازی حاوی خشونت بالایی هستند ( بریده شدن انگشتان، بریدن گلوی دشمنان بازی به وسیله تیغه‌ها، بریده شدن ناحیه شکم برای خارج کردن یک وسیله الکترونیکی) و الفاظ ناشایستی در آن ها نیز به کار رفته است.

همچنین شایعات دیگری نیز وجود دارند که تل‌تیل گیمز قصد دارد علاوه بر بازی Batman: The Enemy Within، بازی‌های اپیزودی دیگر به مانند he Walking Dead: The Final Season ،Marvel’s Guardians of the Galaxy و حتی عنوان Minecraft: Story Modecame را نیز برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه کند. مطمئناً به زودی اطلاعات و جزییات بیشتری از این موضوع در دسترس خواهد بود.

بازی Batman: The Enemy Within هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa