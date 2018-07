جزییات بروزرسان جدید بازی Final Fantasy XIV مشخص شد

بروزرسان بزرگ بعدی بازی Final Fantasy XIV با نام Prelude in Violet در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد و همانند همیشه محتوای جدید زیادی را به بازی اضافه خواهد کرد. امروز در جریان آخرین قسمت از برنامه‌ی Letter From the Producer Live، تهیه‌کننده و کارگردان بازی Final Fantasy 14 آقای ناوکی یوشیدا (Naoki Yoshida) جزییات […]

بروزرسان بزرگ بعدی بازی Final Fantasy XIV با نام Prelude in Violet در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد و همانند همیشه محتوای جدید زیادی را به بازی اضافه خواهد کرد.

امروز در جریان آخرین قسمت از برنامه‌ی Letter From the Producer Live، تهیه‌کننده و کارگردان بازی Final Fantasy 14 آقای ناوکی یوشیدا (Naoki Yoshida) جزییات بروزرسان ۴٫۴ را اعلام کرد. این بروزرسان که Prelude in Violet نام دارد، اواسط ماه سپتامبر عرضه خواهد شد.

بد نیست بدانید پیش از عرضه‌ی این بروزرسان بزرگ، نسخه‌ی ۴٫۳۶ بازی در تاریخ ۲۹ مرداد ماه (۷ اوت) عرضه خواهد شد که یک منطقه‌ی برفی جدید با تم Final Fantasy XI را در دسترس دوستداران قرار می‌دهد. همچنین نرم‌افزار گوشی‌های هوشمند بازی که با نام Companion شناخته می‌شود و قرار بود اواخر ماه جوئیه منتشر شود، با تاخیر اوایل ماه اوت عرضه خواهد شد.

همانند همیشه بروزرسان‌های بزرگ این عنوان، محتوای جدید زیادی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. نسخه‌ی ۴٫۴ بازی، چندین مرحله‌ی فرعی جدید با نام‌های Hildibrand and Four Lord Series و Doman Reconstruction به بازی اضافه می‌کند. همچنین سیاه‌چاله‌ی (Dungeon) جدید The Burn و درجه‌ی سختی Hard سیاه‌چاله‌ی Saint Mociannes’s Arboretum به بازی اضافه خواهد شد.

Trialهای جدید Suzaku و Suzaku Extreme و Raid جدید Omega: Alphascape به همراه درجه سختی Savage با عرضه‌ی این بروزرسان به بازی اضافه خواهند شد.

این بروزرسان شغل‌های موجود در بازی را بهینه می‌کند. همچنین پس از مدت‌ها، بالاخره شاهد عرضه‌ی سطح کاپیتان (Captain) هستیم. تغییرات و بهینه‌سازی‌های متناسب با این تغییر نیز در بازی اعمال خواهند شد.

بازی Final Fantasy XIV یک بازی چندنفره‌ی آنلاین در سبک نقش‌آفرینی جهان‌باز است که هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و پلی‌استیشن ۴ در دسترس است.

منبع متن: gamefa