Star Trek Adversaries یک بازی کارتی آنلاین است که توسط پاپت مستر گیمز (Puppet Master Games) توسعه یافته و شامل‌ شخصیت‌ها و مفاهیم جهان Star Trek می‌شود. به تازگی به صورت رسمی اعلام شده است که این بازی برروی سیستم‌عامل iOS عرضه شده است.

بازی برروی داستان Star Trek می‌چرخد؛ شخصیت‌ها، سفینه‌ها و مفاهیمی از هر شش مجموعه تلویزیونی Star Trek که شامل Star Trek: The Original Series، Star Trek: The Next Generation، Star Trek: Deep Space Nine، Star Trek: Voyager، Star Trek: Enterprise و Star Trek: Discovery می‌شود، در این بازی ارائه شده است.

این بازی در حال حاضر بیش از ۵۰ سفینه فضایی سه بعدی و قابل شخصی‌سازی ارائه می‌دهد و به همراه آن ۱۴۰ عضو خدمه، ۳۰۰ سفینه و خدمه از خط زمانی Prime و ۲۴ عدد flagship قابل جمع‌آوری نیز در بازی وجود دارد. بازیکنان دسته کارت‌های خود را با محوریت flagship تشکیل می‌دهند که از نظر عملکردی مشابه نقش قهرمانان در بازی‌های آنلاین کارتی دیگر می‌باشد. هر کدام از این flagship متعلق به یکی از دو جناح فدراسیون (Federation) یا کلینگون (Klingon) می‌باشد و با مجموعه‌ای از کارت‌های اصلی همراه است. هر flagship یک قابلیت ویژه و یک قابلیت نامحدود منحصر به فرد را شامل می‌شود.

هر کدام از این دو جناح دوازده flagship قابل دسترسی در اختیار دارند که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به Galaxy Class و Constitution Class برای فدراسیون و K’vort Bird fo Prey و Klingon Ship of the Dead برای کلینگون اشاره کرد. به عنوان جشنی برای عرضه بازی برروی سیستم‌عامل iOS یک طراحی مجدد USS Enterprise از فصل اول مجموعه آخر یعنی Star Trek: Discovery به عنوان پوسته‌ای جدید برای Constitution Class flagship به بازی اضافه شده است.

در بازی، flagship متعلق به یک بازیکن در مقابل flagship بازیکنی دیگر قرار می‌گیرد و هر کدام از بازیکنان می‌توانند از سفینه‌هایی متعلق به دسته مستقل یا مرتبط به جناح خودشان استفاده کنند. می‌توانید برای این سفینه‌ها خدمه استخدام کنید که تاثیرات و قابلیت‌های ویژه خود را به دنبال دارند.

Star Trek Adversaries شامل حالت‌های مختلفی همچون چندنفره، کمپین، مسابقات رده‌بندی و تجربه اولیه می‌شود. این بازی برروی استیم نیز در دسترس قرار دارد و اوایل امسال به صورت دسترسی زودهنگام عرضه شد. همچنین برنامه‌هایی برای عرضه بازی برروی آندروید نیز در دستور کار قرار دارد و بازیکنان از هم اکنون می‌توانند در نسخه بتای آندروید بازی ثبت‌نام کنند.

آیا تا به حال این بازی را برروی استیم یا iOS تجربه کرده‌اید یا بیشتر بازی‌های کارتی فیزیکی همچون Star Trek TCG را ترجیح می‌دهید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

هم‌اکنون می‌توانید این بازی را برروی سیستم‌عامل‌های ویندوز و مک به صورت رایگان و از وب‌سایت رسمی بازی دانلود نمایید.

منبع متن: gamefa