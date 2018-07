تعداد 2.8 میلیون واحد از عنوان Beyond: Two Souls به فروش رفته است

جدیدترین عنوان آقای "دیوید کیج" یعنی Detroit: Become Human، توانست به موفقیت های خوبی دست پیدا کند. همچنین می‌دانیم که عنوان دیگری از آقای "کیج" یعنی Heavy Rain توانسته به فروش 5 میلیون نسخه‌ای دست پیدا کند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از gamingbolt، اکنون در پروفایل LinkdIn مدیر عامل و بنیانگذار استودیوی Quantic Dream، آقای "گیلام د فوندامیره"، اعلام شده است که تعداد 2.8 میلیون نسخه از عنوان Beyond: Two Souls در جهان به فروش رفته است.

از آن‌جایی که می‌دانیم تا پایان سال 2015 تعداد 2 میلیون واحد از Beyond: Two Souls به فروش رفته است، به نظر می‌رسد که حدود 800.000 واحد از نسخه PS4 این بازی به تعداد فروش کلی آن اضافه کرده باشد. باید در نظر داشت که Beyond: Two Souls مدتی هم برای دارندگان Playstation Plus رایگان بود و شامل این مقدار فروش نمی‌شود.

منبع متن: pardisgame