فروش جهانی Beyond: Two Souls برابر با ۲٫۸ میلیون نسخه بوده است

شاید جدیدترین عنوان دیوید کیج (David Cage) یعنی Detroit: Become Human موفق‌ترین ساخته‌ی او باشد اما بذر‌های این موفقیت مدت‌ها قبل با عناوینی نظیر Heavy Rain و Detroit: Become Human کاشته شده بود و حال به ثمر رسیده است. به تازگی آماری از میزان فروش Beyond: Two Souls منتشر شده که براساس آن، این بازی ۲٫۸ میلیون نسخه در بازار‌های جهانی فروش داشته است.

همانطور که احتمالا می‌دانید، عنوان Heavy Rain بیش از ۵ میلیون نسخه فروش داشته است. حال با توجه با اطلاعات منتشر شده به نظر می‌رسد که دیگر عنوان استودیو کوانتیک دریم (Quantic Dream) یعنی Beyond: Two Souls موفق به فروش جهانی ۲٫۸ میلیون نسخه‌ای برروی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ شده است.

تا پایان سال ۲۰۱۵ فروش Beyond: Two Souls برروی پلی‌استیشن ۳ برابر با ۲ میلیون نسخه بود. با این اوصاف به نظر می‌رسد که سهم نسخه پلی‌استیشن ۴ برابر با ۸۰۰ هزار نسخه بوده است. از آنجایی که بازی از طریق سرویس PS Plus در دسترس مشترکین قرار گرفته، ظاهرا شاهد آمار این سرویس در فروش نهایی نیستیم.

Beyond: Two Souls شاید آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت و به نوعی در حق آن کم لطفی شد. اما شاید این موضوع که بازی در مقایسه با ساخته‌ی قبل از آن یعنی Heavy Rain بسیار ضعیف‌تر بوده، تاثیر زیادی در میزان فروش آن داشته است. به هر حال دیوید کیج با ساخت Detroit: Become Human یکبار دیگر مهارت مثال‌زدنی خود در ساخت این گونه عناوین را نشان داد و با توجه به موفقیت آن امید می‌رود که در آینده شاهد انتشار بازی‌های داستان محور بیشتری از کوانتیک دریم باشیم.

Beyond: Two Souls هم اکنون به صورت انحصاری در دسترس کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ قرار دارد.

