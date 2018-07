جدول فروش هفتگی بریتانیا | روزهای خوش Crash Bandicoot

در هفته منتهی به چهاردهم جولای شاهد قرار گرفتن CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا هستیم که برای سومین هفته متوالی این اتفاق رخ می‌دهد. این در حالی است که این هفته شاهد انتشار سه بازی جدید نیز بودیم که همه در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار گرفتند. همانطور که اشاره […]

در هفته منتهی به چهاردهم جولای شاهد قرار گرفتن CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا هستیم که برای سومین هفته متوالی این اتفاق رخ می‌دهد. این در حالی است که این هفته شاهد انتشار سه بازی جدید نیز بودیم که همه در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار گرفتند.

همانطور که اشاره شد، این هفته CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY برای سومین دفعه متوالی موفق به کسب رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا شد. نتایج به دست آمده از فروش فیزیکی بازی‌ها در هفته منتهی به چهاردهم جولای نشان می دهد که سه بازی جدید نیز این هفته برای اولین بار به این جدول رسیدند که همه آن‌ها موفق به قرار گیری در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته شدند و جایگاه‌های دوم تا چهارم را تصاحب کردند. اولین بازی جدید این هفته LEGO THE INCREDIBLES رده دومی است، دومین بازی OCTOPATH TRAVELER رده سومی است و همینطور سومین بازی جدید این هفته نیز مانند عنوان قبلی یک بازی انحصاری نینتندو سوییچ است که CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER نام دارد و موفق شده که در اولین هفته فروش خود جایگاه راضی کننده چهارم را به دست بیاورد.

همچنین در جایگاه پنجم و در میانه جدول ۱۰ بازی پرفروش هفته، می‌توان نام GOD OF WAR را به چشم دید که شدیدا توسط FIFA 18 در خطر است. GOD OF WAR هفته گذشته سیزدهمین حضور خود در جدول فروش هفتگی بریتانیا را تجربه کرد که نسبت به مدت زمانی که از عرضه‌اش می‌گذرد، انصافا هنوز بسیار خوب فروخته و توانسته خودش را در میانه جدول به خوبی حفظ کند. در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی بریتانیا نیز JURASSIC WORLD: EVOLUTION را می‌بینیم که پنج پله نسبت به هفته گذشته که اولین هفته انتشارش بود، سقوط کرده است. MARIO TENNIS ACES نیز با سه پله سقوط نسبت به هفته گذشته به رتبه هشتم رسیده و در جایگاه نهم نیز FAR CRY 5 را می‌بینیم که آن هم یک پله سقوط داشته است. رتبه دهم این جدول نیز این هفته به یکی دیگر از بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ که MARIO KART 8 DELUXE باشد، رسیده است. تا بدین ترتیب بررسی ما از جایگاه ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان برسد.

اما این هفته علاوه بر LEGO THE INCREDIBLES، OCTOPATH TRAVELER و CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER شاهد عرضه یک بازی جدید دیگر نیز بودیم که SHINING RESONANCE REFRAIN نام دارد اما این بازی زیاد نتوانست عملکرد خوبی از خودش به نمایش بگذارد و در اولین هفته فروش خود در رتبه بیست و هفتم قرار گرفت و احتمالا از هفته‌های آینده نیز شاهد خروج آن از جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته خواهیم بود.

این هفته هم مانند هفته‌های قبل کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ نسبت به رقیبان نسل هشتمی خود یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تعداد بازی‌های بیشتری در این جدول جای داده است که این عدد در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته برای سوییچ ۱۰ بازی، برای پلی‌استیشن ۴ سه بازی، و برای ایکس‌باکس وان هم ۲ بازی است. نینتندو سوییچ این هفته با اضافه شدن دو بازی انحصاری دیگر، توانست تعداد بازی‌های انحصاری خود را به بالاترین میزان در هفته‌های گذشته برساند.

این هفته نوسانات زیادی هم در این جدول اتفاق افتاد که در اینجا به برخی از مهم ترین آن‌ها می‌پردازیم. ابتدا بهترین عملکردها و بیشترین صعودها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اولین بازی مورد توجه در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION است که پنج پله نسبت به هفته گذشته خود صعود کرده و رتبه دوازدهم را به دست گرفته است. پس از آن CALL OF DUTY: WWII را می‌بینیم که پس از این که هفته گذشته را در جایگاه سی‌ام سپری کرد، این هفته به رتبه هفدهم رسیده است. DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE نیز این هفته با جابجایی از رتبه سی و هشتم به بیست و نهم، نه پله صعود را تجربه کرد و جزو بهترین عملکردها در هفته گذشته نام خود را ثبت کرد.

از نظر بدترین عملکردها و بیشترین سقوط‌ها هم ابتدا JURASSIC WORLD: EVOLUTION به چشم می‌آید که از رتبه دوم در هفته گذشته این هفته به جایگاه هفتم رسیده است. MARIO TENNIS ACES و MARIO KART 8 DELUXE نیز دو عنوان از بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ بودند که هر کدام سه پله سقوط داشتند و زیاد خوب عمل نکردند. در ادامه THE CREW 2 را می‌بینیم که شاید بدترین عملکرد هفته گذشته را داشته است. این بازی پس از قرار گرفتن در رتبه سوم در هفته گذشته، این هفته با هشت پله سقوط به راحتی از جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته جدا شد و در رتبه یازدهم قرار گرفت تا عملکرد بسیار بدی را از خود نشان دهد. همانطور که می‌دانید این بازی روزهای اولیه فروش خود را سپری می‌کند و اگر به همین روال ادامه دهد، خیلی زود از جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته هم جدا خواهد شد و کلا فراموش خواهد شد.

GRAND THEFT AUTO V نیز این هفته سه پله سقوط داشته تا برای دومین هفته متوالی خود را خارج از جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته ببیند؛ جایگاهی که بسیار برای این بازی غریب است چرا که از سال ۲۰۱۳ تا به حال در ۸۰ درصد مواقع در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار گرفته و حتی پس از گذشت سال‌ها از زمان انتشارش، برای هفته‌های متوالی در همین امسال به عنوان پرفروش‌ترین بازی هفته انتخاب شده بود که واقعا شگفت انگیز است.

در ادامه سقوط‌های این هفته یکی از معدود عناوین انحصاری سونی و پلی‌استیشن ۴ را می‌بینیم که DETROIT: BECOME HUMAN نام دارد. این بازی با سقوط از رتبه یازدهم به شازدهم، پنج پله سقوط داشته است. پس از آن THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD و ASSASSIN’S CREED ORIGINS نیز هر کدام چهار پله سقوط داشته‌اند و به ترتیب در رتبه‌های هجدهم و نوزدهم جدول فروش هفتگی بریتانیا قرار گرفتند. همچنین THE SIMS 4 نیز با ده پله سقوط نسبت به هفته گذشته و با ایستادن در رتبه بیست و ششم، عملکرد بسیار بدی از خودش نشان داد. DOOM نیز به همین ترتیب ده پله سقوط داشت و در رتبه بیست و هشتم قرار گرفت. در ادامه رتبه‌های این جدول هم بازی‌های زیادی را می‌بینیم که سقوط زیادی داشتند اما مهم‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها را برای شما ذکر کردیم.

اما بدترین عملکرد و بیشترین سقوط نیز این هفته به عنوانی به اسم STAR WARS BATTLEFRONT II تعلق دارد. این عنوان با ثبت رکوردی بی نظیر در زمینه خود، پس از این که هفته گذشته را در رتبه نهم و در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته، خیلی آرام و خوب سپری کرد، این هفته با ۲۶ پله سقوط به جایگاه سی و پنجم رسید و رکورد تازه‌ای در این زمینه به ثبت رساند.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا، در کنار لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم باشید. لازم به ذکر است که یادآوری کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است بنابراین آمار ذکر شده با فروش کلی بازی‌ها برابر نیست.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Lego The Incredibles Octopath Traveler Captain Toad: Treasure Tracker God of War FIFA 18 Jurassic World Evolution Mario Tennis Aces Far Cry 5 Mario Kart 8 Deluxe

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa