نیل دارکمن: شخصیت همراه The Last of Us Part 2 بسیار بهتر از شخصیت همراه God of War خواهد بود

با انتشار God of War هیچ بازی توانایی رقابت با آن را نداشت؛ به طوری که تا چند هفته شاهد صدرنشینی آن در جدول عناوین پرفروش نقاط مختلف جهان بودیم. سانتا مونیکا (Santa Monica) با تلاش بی‌وقفه خود عنوانی را عرضه کرد که تا مدت‌ها در مورد آن صحبت خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد […]

با انتشار God of War هیچ بازی توانایی رقابت با آن را نداشت؛ به طوری که تا چند هفته شاهد صدرنشینی آن در جدول عناوین پرفروش نقاط مختلف جهان بودیم. سانتا مونیکا (Santa Monica) با تلاش بی‌وقفه خود عنوانی را عرضه کرد که تا مدت‌ها در مورد آن صحبت خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که این کیفیت خارق‌العاده به هیچ وجه به کیفیت The Last of Us Part 2 نزدیک هم نیست.

به تازگی نیل دارکمن (Neil Druckmann) در صحبت‌های ادعا کرده که شخصیت همراه در The Last of Us Part 2، یک سر و گردن از شخصیت همراه God of War بالاتر خواهد بود. ادعای که اگر تریلر گیم‌پلی بازی در E3 2018 را مشاهده کرده باشید، چندان هم دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

بنابر گفته‌های نیل دارکمن، هوش مصنوعی شخصیت همراه الی (Ellie) بسیار بهتر و فراتر از شخصیت همراه God of War است. زمانی که ما در مورد God of War حرف می‌زنیم، نمی‌توان موفقیت‌های آن را انکار کرد. عنوانی که موفق شد تنها در یک ماه پس از عرضه بیش از ۵ میلیون نسخه فروش داشته باشد. موضوعی که نشان از محبوبیت فوق‌العاده آن دارد.

تنها استودیو‌های محدودی به مانند ناتی داگ (Naughty Dog) توانایی رقابت در محیطی کاملا دوستانه را دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، می‌دانیم که شخصیت همراه God of War آترئوس (Atreus) نام داشت. حال اگر بخوایم صادقانه بگوییم، آترئوس یک شخصیت همراه با هوش مصنوعی بالا نبود. به بیان دیگر، او در مبارزات بسیار دیر عمل می‌کرد و معمولا کارایی لازم را نداشت.

شاید این همان موضوعی است که نیل دارکمن به آن اشاره دارد. در ادامه دراکمن به صحبت در مورد رقابت سالم میان این دو استودیو پرداخت.

ما با آن افراد دوست هستیم [اشاره به استودیو سانتا مونیکا] و ما با خرسندی رقابت دوستانه با آن‌ها در همه‌ی زمینه‌ها را می‌پذیریم. موضوعی که کوری بارلوگ (Cory Barlog) می‌تواند آن را تایید کند.

از نظر نیل دارکمن هر دو استودیو فرآیند خلق مشابهی را دنبال می‌کنند. موضوعی که می‌تواند باعث جذاب شدن این رقابت سالم شود.

این موضوع که این دو استودیو به خوبی یکدیگر را می‌شناسند و با هم در ارتباط هستند، بسیار قبل توجه است. ارتباطی که می‌تواند به خلق عناوین بی‌نظیر دیگری منجر شود.

متاسفانه هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی The Last of Us Part 2 در نظر گرفته نشده است، با این حال انتظار می‌رود که در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد عرضه آن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ باشیم.

منبع متن: gamefa