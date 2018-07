نقد و بررسی بازی Red Faction Guerilla Remarstered

"به قلم رضا لیاقت"

سال 2009 استودیو Voilition و THQ شاهکاری را عرضه کردند که استاندارد جدیدی را برای مکانیک تخریب پذیری معرفی کرد و تا امروز هم شاید در این مورد هنوز حرف اول را می‌زند. Red Faction Guerilla، سومین عنوان در سری Red Faction، که به اعتقاد بسیاری جزو برترین عناوین THQ به شمار می‌رود اکنون پس از تفریبا یک دهه برگشته تا عطش تخریب طرفداران قدیمی را سیر و بهانه‌ای برای طرفداران جدید باشد تا این شوتر سوم شخص جهان‌باز را تجربه کنند.

اکنون سال 2125 است. Alec Mason به مریخ می‌آید تا به برادرش Dan ملحق شود و زندگی جدیدی را شروع کند، اما تنها کمی پس از ورود وی Dan اعتراف می‌کند که یکی از اعضای Red Faction، شورشیان مریخ، است. پس از این اعتراف با حمله Earth Defense Force(EDF)، نیروی‌های دیکتاتوری مریخ، به این دو، Dan کشته می‌شود و چریک‌های Red Faction به نجات Alec می‌آیند. Alec نیز با برداشتن چکش Dan به مبارزه برای آزاد سازی مریخ ملحق می‌شود. همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، داستان RFG کلیشه‌ای است اما بهانه خوبی برای غرق کردن شما در گیم پلی بازی است.

هسته اصلی گیم پلی RFG را مکانیک تخریب پذیری آن تشکیل می‌دهد. سلاح‌های مخرب شما در ابتدا چکش Alec و بمب های کنترل از راه دور (Remote Charge) است. اما به مرور با باز شدن سلاح‌های جدید RPGها و مین‌ها هم به سلاح‌های مخرب شما اضافه خواهند شد. فیزیک تخریب ساختمان‌ها نیز بسیار عالی طراحی شده‌است. می‌توانید با منفجر کردن ستون‌های اصلی یک ساختمان چند طبقه شاهد فرو ریختن کامل آن باشید یا اگر پایه‌های یک سمت یک برج را خراب کنید، شاهد ریزش برج به همان سمت‌ خواهید بود.

RFG : Re-mars-tered هیچ محتوای جدیدی به بازی اضافه نمی‌کند. جدای از اینکه این نسخه همه DLC‌های نسخه اصلی را با خود دارد. هیچ محتوای جدیدی اعم از سلاح‌ها،‌ ماشین‌ها ، ماموریت‌ها و ... در این نسخه وجود ندارند و در نتیجه بر خلاف انتظار بسیاری از طرفداران هیچ یک از مشکلات گیم پلی RFG نیز در این نسخه برطرف نشده‌اند. این مشکلات شامل تکراری بودن مراحل و هوش مصنوعی ضعیف نیرو‌های خودی می‌شود. همچنین ضعف‌ دیگر بازی در انعطاف ناپذیری مراحل است بطوریکه تعدادی از مراحل مسیر مشخصی دارند و در انتخاب مسیر خود آزادی چندانی ندارید یا اینکه محدوده ماموریت‌ها آنقدر کوچک است که با کمی دور شدن از هدف ماموریت رها می‌شود. مورد آخر نیز بالا رفتن ناگهانی درجه سختی بازی(difficulty spike) است که در درجه سختی‌های بالاتر بازی را غیرقابل بازی می‌کنند

پیشرفت‌های گرافیکی RFG : Re-mars-tered شامل ارتقاء بعضی بافت‌ها و نور پردازی بهتر است. در مجموع گرافیک بازی در حد همان سال 2009 است، اما از نظر گرافیکی قطعا تجربه برتر RFG : Re-mars-tered خواهد بود.

عکس سمت راست RFG : Re-mars-tered است. رنگ‌ها و بافت‌ها در نسخه remaster بسیار بهتر از نسخه اصلی است.

بافت‌های زمین در RFG : Re-mars-tered بسیار بهتر است. نور پردازی بازی بهبود یافته است.

از نظر فنی نیز RFG : re-mars-tered نسبت به نسخه اصلی بهبود یافته است. پشتیبانی از ویندوز 10 و Resolution‌های بالاتر از مزایای نسخه Remaster به نسخه اصلی هستند. Loading‌های این نسخه کمی طولانی هستند و متاسفانه به علت پشتیبانی نکردن نسخه اصلی از ویندوز 10 امکان مقایسه‌ی سرعت بارگذاری با نسخه اصلی فراهم نشد. همچنین هنگامی که بخش‌های زیادی از یک ساختمان تخریب می‌شوند بازی دچار کمی FPS Drop می‌شود. در نهایت اینکه تمامی قابلیت‌های چند نفره در RFG : Re-mars-tered نیز وجود دارند اما به علت کمبود بازیکن تقریبا این بخش مرده است.

بازبینی تصویری:

واحد پول شما Salvage است. Salvage را با تمام کردن ماموریت‌های اصلی و فرعی یا با تخریب ساختمان‌ها بدست می‌اورید.

یکی از مشکلات RFG این بود که برای پیشرفت داستان بازی باید یک Upgrade خاص را می‌گرفتید در حالی که هیچ جای بازی به آن اشاره نمی‌کرد. این مشکل در RFG : Re-mars-tered هم وجود دارد.

کیفیت Cut scene‌ها نسبت به نسخه اصلی تفاوت چندانی نکرده است.

This bad boy can kill so many EDF.

یک ربات با Jet Pack برای پایین آوردن برج‌های بلند، چه چیزی بهتر از این؟

علاوه بر سلاح‌های جدید، ابزار جدیدی هم به مرور زمان برای شما باز‌ می‌شوند، یکی از آن Jet Pack است.

نقشه RFG شامل 6 منطقه می‌شود که وظیفه شما آزاد سازی همه آن‌هاست.

نکات مثبت

پشتیبانی از ویندوز 10

پشتیبانی از Resolution‌های بالاتر

تخریب پذیری بی‌نظیر

پیشرفت‌های گرافیکی واضح

نکات منفی

نبود بهبود در گیم پلی

سخن آخر

در حالی که پیشرفت‌های فنی و گرافیکی RFG : Re-mars-tered واضح و بسیار خوب هستند، نبود هیچ پیشرفتی در گیم پلی بازی به کیفیت این Remaster آسیب می‌رساند. Red Faction Guerilla : Re-mars-tered بهترین تجربه این عنوان است اما در عین حال بسیار دور‌تر از یک Remaster عالی است.

Verdict

While the graphical and technical improvements in RFG : Re-mars-tered are obvious and appreciated. No improvements in Game play seriously damages the quality of this remaster. Red Faction Guerilla : Re-mars-tered is the definitive Red Faction Experience but at the same time is far from a perfect remaster.

Score – PC Version : 7

منبع متن: pardisgame