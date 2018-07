بازی The Shapeshifting Detective معرفی شد

به تازگی یک بازی معمایی و کارآگاهی جدیدی با نام The Shapeshifting Detective معرفی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید. بازی The Shapeshifting Detective به تازگی معرفی شده و در سبک عناوین Full Motion Video است. ناشر این بازی شرکت ویلز اینتراکتیو (Wales Interactive) بوده که بازی معروف The Bunker […]

بازی The Shapeshifting Detective به تازگی معرفی شده و در سبک عناوین Full Motion Video است. ناشر این بازی شرکت ویلز اینتراکتیو (Wales Interactive) بوده که بازی معروف The Bunker را در کارنامه خود دارد و به طور کلی عناوین زیادی را در سبک FMV منتشر کرده است. از سویی دیگر استودیو سازنده این بازی، استودیو بازیسازی D’Avekki خواهد بود که یکی از معروف‌ترین بازی‌های آن، The Infectious Madness of Dr. Dekker می‌باشد.

بازی The Shapeshifting Detective در سبک عناوین معمایی و کارآگاهی قرار می‌گیرد که بازیکنان باید در جریان آن سرنخ‌های متخلف را با استفاده از به خرج دادن دقت و حواس بیشتر، پیدا کنند. به طور کلی ۹ شخصیت مختلف در این بازی وجود خواهد داشت که در طول بازی، کاربران باید با تمامی آن‌ها صحبت کنند و تمامی صحنه‌های گفت‌و‌گو ها را مشاهده و بررسی کنند تا قاتل شخصیت Dorta Shaw پیدا شود. از بین این ۹ شخصیت، یکی از آن‌ها قاتل خواهد بود که قصد دارد با مدرک‌های جعلی مختلف و صحبت‌های گمراه‌کننده مانع تشخیص هویت خویش شود. با هر بازی‌کردن مجدد، قاتل از بین شخصیت‌های بازی تغییر خواهد کرد و طبق گفته سازندگان، این یکی از علت‌هایی است که ارزش تکرار بازی را افزایش می‌دهد. همچنین تغییر هر باره قاتل بازی، سبب می‌شود تا مراحل تا پایان بازی، مشخص نباشد و ما شاهد هیجان بیشتری در طول گیم پلی باشیم.

در بازی The Shapeshifting Detective، بیشتر از ۱۶۰۰ نوع FMV وجود خواهد داشت که با کیفیت Full Hd پردازش شده‌اند. همچنین این بازی از آن دسته عناوینی نیست که تمامی اتفاقات گیم پلی آن در یک محیط خاص مثل یک خانه اتفاق می‌افتد. بلکه محیط‌ها و مکان‌های مختلفی در بازی پیاده سازی شده‌اند تا در هر کدام از آن‌ها مدارک و اطلاعات مختلفی یافت شود. همان طور که گفته شد ویدئوهای مختلفی در بازی وجود دارد اما به علت وجود چند خط داستانی مختلف، هیچکدام از آن‌ها تکراری نخواهد شد و هر بار ما شاهد نمایش جدیدی هستیم. این نکته بدون شک از روند تکراری بازی جلوگیری خواهد کرد و حتی می‌تواند The Shapeshifting Detective را در بین تمامی عناوین FMV، به اصطلاح پرچم‌دار تلقی کند. زیرا برای اولین بار است که چنین امکانات و قابلیت‌هایی در یک بازی در سبک Full Motion Video گنجانده شده است.

هنوز به طور دقیق تاریخ انتشار بازی The Shapeshifting Detective مشخص نیست، اما طبق گفته سازندگان این بازی در فصل پاییز سال جاری برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴، رایانه‌های شخصی، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa