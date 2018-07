از محتویات جدید بازی The Crew 2 طی رویداد Gamescom 2018 رونمایی خواهد شد

کنفرانس مالی شرکت یوبی‌سافت روز گذشته برگزار شد و مدیران این شرکت در بخشی از این کنفرانش با اشاره به میزان فروش بازی Crew 2 اظهار داشته‌اند که در آینده محتویات بیشتری برای این عنوان معرفی و عرضه خواهد شد. روز گذشته و طی کنفرانس مالی شرکت یوبی‌سافت، آقایان ایو گیلموت، مدیر اجرایی و آلن […]

روز گذشته و طی کنفرانس مالی شرکت یوبی‌سافت، آقایان ایو گیلموت، مدیر اجرایی و آلن مارتینز مدیر مالی این شرکت اظهار داشته‌اند که اگرچه The Crew 2 از نظر فروش نسبت به نسخه‌ی اول عملکرد مشابهی داشته ولی میزان فروش دیجیتالی نسخه‌ی دوم افزایش یافته است. مدیران شرکت یوبی‌سافت معتقد هستند انتشار محتویات جدید برای بازی The Crew 2 مطمئناً باعث رشد قابل توجه میزان فروش این بازی در آینده خواهد شد.

ایو گیلموت در ادامه به این نکته اشاره کرد که The Crew 2 در حال حاضر فاقد بخش PvP است و این نکته بسیاری از بازی‌بازان را نگران کرده است. وی با اشاره به این‌که این بازی بسیار شگفت انگیز است، بیان داشت که یوبی‌سافت باید محتویات بیشتری برای The Crew 2 عرضه کند. به گفته‌ی آقای گیلموت، یوبی‌‍سافت طی رویداد Gamescom 2018 از محتویات جدید بازی The Crew 2 رونمایی خواهد کرد که این موضوع به رشد این سری کمک شایانی می‌کند.

همچنین مارتینز نیز در صحبت‌های پایانی خود اعلام کرد که در حال حاضر یوبی‌سافت از نظرات و پیشنهادات بازی‌بازان استقبال می‌کند و آن‌ها را زیر نظر دارد زیرا این شرکت بر این عقیده است که بازی‌بازان توانایی و آگاهی لازم برای مشارکت در ساخت یک بازی موفق را دارا هستند.

The Crew 2 هم اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با این بازی می‌توانید بررسی عملکرد بازی The Crew ۲ بر‌روی کنسول‌ها و نقد و بررسی این عنوان به قلم حسین غزالی در وب‌سایت گیمفا را مطالعه کنید. اگر هنوز در خرید این عنوان مردد هستید، هایلایت گیمفا نکاتی که پیش از خرید بازی TheCrew ۲ باید بدانید را با شما به اشتراک می‌گذارد.

