دیگر چیزی تا زمان عرضه The Banner Saga 3 باقی نمانده است و اخیرا هم سازندگان این بازی با نزدیک شدن به زمان انتشار آن کیفیت اجرایی یعنی نرخ فریم و همینطور رزولوشن اجرایی The Banner Saga 3 را اعلام کرده‌اند.

عنوان The Banner Saga 3 نیز مانند نیاکان خود عنوانی است که با استایل هنری انیمیشن مانند خود زبان زد خاص و عام است. اما این بازی برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد قادر به اجرای سطح مناسبی از تنظیمات گرافیکی و بصری است و به خوبی از پس مسائل تکنیکی بر می‌آید. عملکرد این بازی از نظر تکنیکی به حدی خوب و قابل قبول است که حتی شاید عناوینی که تصاویر نزدیک به واقعیت اجرا می‌کنند نیز نتوانند به این خوبی نشان بدهند. به نظر می‌رسد که ما با یک عنوان سطح بالا از نظر بصری و گرافیکی رو به رو هستیم که حرف‌های زیادی از لحاظ تکنیکی برای گفتن دارد. این را کیفیت اجرایی این بازی روی کنسول‌های میان نسلی سونی و مایکروسافت یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس به خوبی نشان می‌دهد.

وبسایت خبری GamingBolt اخیرا مصاحبه‌ای با جان واتسون (John Watson)، موسس استودیوی سازنده سری The Banner Saga یعنی Stoic داشته که به مسائل مختلفی در آن اشاره شده است. یکی از سوالاتی که از واتسون در این مصاحبه پرسیده شده، کیفیت اجرایی این بازی روی کنسول‌های میان نسلی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس است. طبق ادعای واتسون به نظر می‌رسد که هر دو نسخه این بازی قادر به اجرای آن با رزولوشن ۴K هستند در حالی که روی سایر پلتفرم‌های این بازی رزولوشن ۱۵۰۰p به اجرا در خواهد آمد که اگر بخواهیم دقیق‌تر آن را مورد بررسی قرار دهیم، به رزولوشن ۱۵۳۶ × ۲۷۳۱ می‌رسیم. همچنین اعلام شده که نرخ فریم این بازی نیز ۶۰ بر ثانیه خواهد بود در حالی که برخی انیمیشن‌های این بازی نیز با نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه به اجرا در خواهند آمد. طبق اظهارات واتسون در عنوانی نظیر The Banner Saga 3 نرخ فریم چیزی است که در واقع ارتباطی به مکانیزم‌های گیم‌پلی ندارد. وی در مصاحبه خود با GamingBolt در این زمینه گفت:

این بازی با رزولوشن ۱۵۳۶ × ۲۷۳۱ اجرا خواهد شد که حتی تا رزولوشن ۴k UHD نیز به خوبی قابل ارتقاء است البته به شرطی که دستگاه شما از آن پشتیبانی کند و توانایی اجرای آن را داشته باشد.

واتسون در ادامه صحبت‌هایش گفت:

انیمیشن‌های درون بازی نیز با نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه به اجرا در خواهند آمد در حالی که بسیاری از انیمیشن‌های آن نیز بسته به زمانبندی بصری حرکات به اجرا در خواهند آمد. خود بازی نیز هر زمانی که ممکن باشد با نرخ فریم ۶۰ بر ثانیه اجرا می‌شود که در کل این موضوع بستگی به حالت قرار گیری دوربین در صحنه‌های مختلف دارد. در عنوانی نظیر The Banner Saga نرخ فریم ربطی به مکانیزم‌های گیم‌پلی ندارد و فقط به روان بودن تجربه بصری و زیبایی شناسی بازی مرتبط است که ما در این بازی بدان اهمیت بسیاری داده‌ایم.

The Banner Saga 3 چند روز دیگر یعنی در تاریخ دوم مرداد ماه سال جاری (بیست و چهارم جولای ۲۰۱۸ میلادی) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی، مک و همینطور نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. اگر شما از کاربران کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ هستید که نگران انجام ندادن نسخه‌های قبلی این سری هستید، جای هیچ نگرانی نیست چرا که می‌توانید از همین الان نسخه‌های قبلی سری The Banner Saga را بر روی نینتندو سوییچ تهیه کنید و از انجام ان‌ها لذت ببرید.

