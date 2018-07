مدتی پیش شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، رئیس استودیوهای جهانی سونی (Sony Worldwide Studios) – کسی که مسئول اصلی مسیر توسعه بازی‌های فرست پارتی سونی و همکاری با شرکت‌های شخص ثالث است – رسماً اعلام کرد که نگرانی طرفداران این شرکت از آینده بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ کاملاً بی‌اساس است. وی تاکید کرد که گرچه کنفرانس […]

مدتی پیش شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، رئیس استودیوهای جهانی سونی (Sony Worldwide Studios) – کسی که مسئول اصلی مسیر توسعه بازی‌های فرست پارتی سونی و همکاری با شرکت‌های شخص ثالث است – رسماً اعلام کرد که نگرانی طرفداران این شرکت از آینده بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۴ کاملاً بی‌اساس است. وی تاکید کرد که گرچه کنفرانس اخیر سونی در E3 2018 برروی بازی‌های معرفی شده این شرکت تمرکز داشت، اما بازی‌های انحصاری متعددی برای این کنسول نسل هشتمی در دست ساخت و توسعه قرار دارند که هنوز معرفی و رونمایی نشده‌اند.

بنابراین بیایید سعی کنیم بفهمیم که این عناوین انحصاری معرفی نشده چه چیزهایی می‌توانند باشند. اولین کاری که می‌خواهیم بکنیم این است که فهرست بازی‌های هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر را از این دسته بازی‌ها حذف کنیم. بدون شک موافق هستید که هسته اصلی کنفرانس سونی در رویدادی همانند E3 کنسول پلی‌استیشن ۴ به حساب می‌آید و پلتفرم ثانویه این شرکت ژاپنی یعنی پلی‌استیشن وی‌آر از اهمیت کمتری برای علاقه‌مندان برند پلی‌استیشن برخوردار است. منظور یوشیدا از بازی‌های انحصاری معرفی نشده پلی‌استیشن ۴ نیز عناوین در حال ساخت برای پلی‌استیشن وی‌آر نیست بنابراین بهترین کار حذف گزینه‌های این پلتفرم است.

بنابراین بگذارید به شکلی خاص برروی بازی‌های پلی‌استیشن ۴ متمرکز شویم. خوشبختانه شرکت سونی استودیوهای فرست پارتی متعددی دارد که از ساختاری شفاف و واضح برخوردار هستند و با بررسی گذشته و حرف‌هایی که اعضای آن می‌گویند، نسبتاً مشخص می‌شود که عنوان بعدی آن‌ها چه چیزی می‌تواند باشد. به همین جهت و در همین راستا باید اسامی سه استودیوی ناتی داگ، ساکر پانچ گیمز (Sucker Punch Games) و اینسومنیاک گیمز (Insomniac Games) را از این فهرست حذف کنیم چراکه بازی‌های جدید این استودیوها تا چند ماه دیگر عرضه و منتشر خواهند شد. به اضافه مشخص است که منظور یوشیدا پروژه‌های جدید این سه استودیو نیست چراکه بازی‌های جدید آن‌ها در کنفرانس خبری سونی در E3 2018 به نمایش درآمد.

نخست: استودیوی سونی سانتا مونیکا (Sony Santa Monica). این شرکت مدتی پیش بازی God of War را عرضه کرد. این بازی عنوانی شگفت‌انگیز بود که بیش از پنج سال در دست ساخت و توسعه قرار داشته است. توسعه بازی God of War بعدی بعید است که این قدر طول بکشد چراکه ساخت نسخه اخیر این سری به واسطه توسعه و بهینه‌سازی موتور بازیسازی آن و همچنین تغییر محیط و بازبینی کامل این مجموعه این قدر به طول انجامیده است و به نظر نمی‌رسد که دنباله آن نیز به چنین زمان طولانی نیازمند باشد. با توجه به اینکه توسعه بازی‌های سطح بالا (AAA) معمولاً حدود ۳ الی ۴ سال زمان می‌برد، پیش‌بینی می‌شود که بازی بعدی استودیوی سانتا مونیکا در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ میلادی عرضه گردد. انتظار می‌رود که کنسول پلی‌استیشن ۵ پیش و یا پس از عرضه پروژه جدید این استودیو وارد بازار شود. بنابراین بعید است که بازی بعدی سونی سانتا مونیکا (که به احتمال زیاد نسخه جدید سری بازی‌های God of War خواهد بود) برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه و منتشر شود.

استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) سال گذشته میلادی بازی Horizon: Zero Dawn را عرضه کرد و پس از آن و در تاریخ سه شنبه ۱۶ آبان ماه (۷ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی) نیز بسته گسترش دهنده آن را منتشر ساخت. فرض کنید که بخش قابل توجهی از تیم توسعه این استودیو پس از عرضه بازی نام برده کار برروی پروژه جدیدی را آغاز کرده باشند، با توجه به چرخه معمول توسعه بازی‌های AAA، احتمالاً عنوان بعدی گوریلا گیمز در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ میلادی وارد بازار شود. بازی Horizon: Zero Dawn نیز زمان زیادی در دست توسعه قرار داشت اما باید به این نکته اشاره کنیم که روند طولانی‌مدت ساخت آن به واسطه توسعه موتور بازیسازی جدید آن بود که دیگر برای پروژه جدید این استودیو لحاظ نمی‌شود. اینطور که گمان می‌رود، بازی Horizon 2 (احتمالاً این بازی بعدی گوریلا گیمز باشد) در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ عرضه گردد؛ اما به نظر می‌رسد که این بازی اگر در زمان عرضه کنسول نسل بعدی سونی هم منتشر گردد، برای پلی‌استیشن ۴ نیز در دسترس قرار بگیرد. بالاخره سونی شرکتی است که پیش از این نیز چنین تصمیم‌هایی گرفته است. آن‌ها بازی God of War 2 را در ماه مارس ۲۰۰۷ میلادی برروی کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر کردند (این در حالی بود که پلی‌استیشن ۳ در آن زمان عرضه شده بود) و بازی محبوب و موفق The Last of Us نیز در آستانه عرضه پلی‌استیشن ۴ برای کنسول پلی‌استیشن ۳ عرضه شد. هرچند که این مورد نیز بعید است و احتمالاً سونی بازی بعدی استودیوی کاربلد گوریلا گیمز را برای پلی‌استیشن ۵ در نظر داشته باشد، اما شاید این اتفاق رخ دهد.

گرچه استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) یکی از استودیوهای فرست پارتی سونی محسوب نمی‌شود اما تا بدین لحظه آن‌ها به صورتی انحصاری با این شرکت کار کرده‌اند بنابراین بیایید تا درباره آن‌ها نیز به گمانه‌زنی بپردازیم. آن‌ها اخیراً بازی Detroit: Become Human را در بازار عرضه کرده‌اند؛ پنج سال پس از انتشار بازی قبلی‌شان. کوانتیک دریم تاکنون دو بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۳ عرضه کرده است (یکی درست در انتهای عمر چرخه این کنسول)، اما با توجه به چرخه طولانی بازی‌ها من خیلی مطمئن نیستم که بازی بعدی این استودیوی فرانسوی نیز برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شود. اواسط ۲۰۲۱ میلادی زودترین زمانی‌ست که بازی بعدی آن‌ها می‌تواند عرضه شود هرچند این مورد هم خیلی بعید است چراکه این استودیو حتی برای ساخت بازی‌های پلی‌استیشن ۳ نیز به حداقل ۴ سال زمان نیاز داشت که به این معناست که پروژه جدید آن‌ها احتمالاً در اواسط ۲۰۲۲ عرضه شود. پرواضح است که تا آن زمان نسل بعدی کنسول‌های پلی‌استیشن منتشر می‌گردد بنابراین بازی بعدی استودیوی کوانتیک دریم هم برای پلی‌استیشن ۴ عرضه نخواهد شد.

پولی‌فانی دیجیتال (Polyphony Digital) نیز یکی دیگر از استودیوهای سونی است که سال گذشته بازی Gran Turismo Sport را عرضه کردند؛ چهار سال پس از عرضه بازی قبلی خود. اما آن‌ها به صورتی پیوسته به پشتیبانی از این عنوان پرداخته‌اند. این احتمال وجود دارد که آن‌ها بخشی از کارمندان خود را برای ساخت محتوای بیشتر برای بازی Gran Turismo Sport به کار گرفته باشند و عده دیگری نیز مشغول کار برروی پروژه بعدی این استودیو باشند. با در نظر گرفتن چرخه چهار ساله ساخت بازی‌ها، احتمالاً پروژه جدید این استودیو در سال ۲۰۲۱ میلادی عرضه گردد. من فکر می‌کنم که حتی اگر کنسول پلی‌استیشن ۵ نیز تا آن زمان در دسترس قرار بگیرد، ولی باز هم عنوان بعدی پولی‌فانی دیجیتال برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه گردد. اگر به یاد داشته باشید، پس از عرضه کنسول پلی‌استیشن ۴ شاهد انتشار بازی Gran Turismo 6 برای پلی‌استیشن ۳ بودیم و دلیلی نمی‌بینیم که این اتفاق دوباره تکرار نشود. پولی‌فانی دیجیتال ترجیح می‌دهد که برای هر کنسول پلی‌استیشن دو نسخه از سری بازی‌های Gran Turismo را عرضه کند، بنابراین من تصور می‌کنم که بازی بعدی آن‌ها هم برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

پس از این استودیوها که به بررسی آینده آن‌ها پرداختیم، نوبت به دیگر استودیو‌های سونی می‌رسد. استودیوی سونی بند (Sony Bend) و مدیا مولکول (Media Molecule) که به ترتیب در حال ساخت بازی‌های Days Gone و Dreams هستند. استودیوی سونی سن دیگو (Sony San Diego) که برروی سری بازی‌های سالانه MLB The Show کار می‌کند. همچنین استودیوی منچستر (Manchester Studio) که سابقاً برروی بازی‌های انحصاری هدست واقعت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر کار کرده است و استودیوی لندن که دو بازی Singstar و Buzz را در کارنامه کاری خود دارد. بازی‌هایی که عموم مردم و مخاطبین را هدف قرار داده بودند. من فکر می‌کنم که نسخه‌های جدیدی از Singstar و یا Buzz برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهند شد. سونی استودیوی ژاپن (Japan Studio) را هم در اختیار دارد که در چند سال اخیر، تولید بازی‌های جدید از سوی آن‌ها به شدت کاهش یافته است. این استودیو بیشتر به همکاری با دیگر استودیوها نظیر فرام سافتور (From Software) و جن‌دیزاین (GenDesign) مشغول است و بازی مطرحی در دست ساخت ندارد.

ما سعی کردیم تا بسیاری از استودیوهای فرست پارتی سونی را پوشش دهیم تا از بازی‌های انحصاری معرفی نشده پلی‌استیشن در آینده بیشتر مطلع گردیم اما سرنخ زیادی در این باره در دست نداریم. به نظر می‌رسد که Gran Turismo بعدی شانس بیشتری برای انتشار برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ دارد. بازی‌های جدید از Singstar و Buzz نیز محتمل‌ترین گزینه‌ها هستند اما نمی‌توان به صورت قطع گفت که منظور یوشیدا از بازی‌های معرفی نشده پلی‌استیشن ۴ چیست. با این حال، سونی رابطه خوبی با شرکت‌های شخص ثالث و ترد پارتی (Third-Party) دارد بنابراین بیایید تا نگاه بیشتری به این روابط و احتمالات آن بیندازیم.

استودیوی سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) در چند سال اخیر پروژه‌های متعددی را برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن عرضه کرده است (شاید بازی Until Dawn را به خاطر داشته باشید). گرچه تمرکز آن‌ها برروی پلی‌استیشن وی‌آر است اما این استودیو سال گذشته یک بازی دیگر برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه کرد. این عنوان، بازی PlayLink بود و گرچه نشانه‌هایی از بازی بعدی آن‌ها برای کنسول پلی‌استیشن ۴ نمی‌دهد اما مشخص می‌سازد که اگر آن‌ها یک پروژه دیگر در مقیاسی کوچک در دست ساخت داشته باشند، احتمالاً برای کنسول نسل هشتمی سونی نیز عرضه خواهد شد.

فرام سافتور و سونی تاکنون دو بار با یکدیگر همکاری کرده‌اند که هر دو بار هم شاهد بازی‌های فوق‌العاده خوش‌ساختی بودیم: Demon’s Souls و Bloodborne. با وجود اینکه همکاری این دو شرکت برای ساخت یک بازی انحصاری پلی‌استیشن وی‌آر تکرار خواهد شد اما با توجه به موفقیت‌های گسترده اخیر فرام سافتور بعید است که این استودیو تیم‌های توسعه خود را صرف ساخت چند بازی انحصاری برای پلی‌استیشن کند.

جن‌دیزان (GenDesign) استودیوی جدید فومیتو اودا (Fumito Ueda) است و می‌دانیم که او با همکاری استودیوی ژاپن برروی بازی جدیدی کار می‌کند. فومیتو اودا برای چرخه ساخت طولانی مدت بازی‌هایش شهره است؛ بازی‌های Ico و The Last Guardian چرخه ساخت بسیار طولانی مدتی داشتند. حتی بازی Shadow of the Colossus که برای کنسول پلی‌استیشن ۲ عرضه شد نیز روند ساخت طولانی داشت. آیا شانسی برای عرضه بازی بعدی اودا برای پلی‌استیشن ۴ وجود دارد؟ به صورت فنی بله اما این مورد خیلی بعید است. به نظر می‌رسد که بازی بعدی این بازیساز خلاق برروی پلی‌استیشن ۵ در دسترس قرار خواهد گرفت و توان سخت‌افزاری پلی‌استیشن ۴ برای تحقق جاه‌طلبی‌های هنری او کافی نخواهد بود.

نوبت به استودیوی بلوپوینت (BluePoint) می‌رسد. این استودیو اخیراً نسخه تماماً بازسازی شده Shadow of the Colossus را با همکاری سونی عرضه کرد که مورد ستایش و تحسین بسیاری هم قرار گرفت. آن‌ها پیش از این تائید کرده‌اند که برروی بازی جدیدی کار می‌کنند و گرچه مشخصاً به همکاری با سونی اشاره نکرده‌اند اما با بررسی سابقه کاری آن‌ها به احتمال زیاد شاهد همکاری دوباره این استودیو با سونی خواهیم بود. یک بازی کاملاً جدید شاید شانس عرضه برای کنسول پلی‌استیشن ۴ را از دست بدهد اما یک نسخه بازسازی شده با توجه به چارچوب توسعه‌اش، بیشترین شانس را برای تحقق چنین امری دارد. بنابراین شاید یکی از بازی‌هایی که یوشیدا به آن اشاره داشته است، بازسازی یکی از عناوین قدیمی کنسول‌های کلاسیک پلی‌استیشن باشد.

خُب، همانطور که ملاحظه کردید، پس از بررسی بسیاری از استودیهای فرست پارتی سونی به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً آن‌ها پروژه‌های انحصاری معرفی نشده بسیاری برای پلی‌استیشن ۴ ندارند. بسیاری از استودیوهای سونی در حال حاضر مشغول توسعه عناوینی هستند که از قبل آن‌ها را می‌دانیم و باقی نیز برروی پروژه‌هایی کار می‌کنند که شانس عرضه بیشتری برای پلی‌استیشن ۵ دارند تا کنسول نسل هشتمی سونی. همانطور که گفته شد، نسخه جدید سری بازی‌های Gran Turismo و عنوان بازسازی شده جدید استودیوی بلوپوینت – بدون در نظر گرفتن PlayLink برای پلی‌استیشن وی‌آر و حتی نسخه‌های جدید Singstar و Buzz – تنها گزینه‌های نزدیک به واقعیت هستند. بنابراین یوشیدا زمانی که اعلام کرد پروژه‌های معرفی نشده جدیدی برای پلی‌استیشن ۴ وجود دارد، خیلی هم بی‌راه نگفته است.

اما با این حال، فهرست بازی‌های در دست انتشار پلی‌استیشن ۴ که تاکنون معرفی شده بسیار هیجان‌انگیز است و می‌توان با خیالی راحت در انتظار عرضه پلی‌استیشن ۵ نشست. بازی‌هایی نظیر Days Gone، Dreams، Death Stranding، Ghost of Tsushima، Spider-Man و The Last of Us Part 2 در راه عرضه برروی کنسول دوست‌داشتنی پلی‌استیشن هستند که البته هنوز هم بازی‌های زیادی مانده است که اطلاعی از آن‌ها نداریم. بنابراین طرفداران سونی از این نظر نگرانی ندارند و روزهای باشکوهی در انتظار آن‌هاست. گمانه‌زنی‌های شما از بازی‌های جدید پلی‌استیشن ۴ چیست؟ خوشحال می‌شویم که دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: gamefa