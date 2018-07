استودیوی Avalanche و Square Enix تریلر جدیدی را از عنوان Just Cause 4 منتشر کرده‌اند که بر روی موتور گرافیکی APEX متمرکز است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از dsogaming، این تریلر مربوط به قسمت‌های پشت صحنه می‌باشد که برای اولین بار در E3 2018 نمایش داده شد و این بدین معنی است که شامل هیچ یک از قسمت‌های گیم‌پلی بازی نمی‌شود.

با توجه به گفته‌های تیم سازنده، موتور APEX همه چیز را از پایه در Just Cause 4 پشتیبانی می‌کند. این موتور گرافیکی تعاملی‌ترین و بهترین شبیه ساز آب و هوا را در دنیای بازی‌های رایانه‌ای به ارمغان می‌آورد که با خیره‌کننده‌ترین عناصر بصری و فیزیک بی نظیر ترکیب شده است. سازندگان قول داده‌اند که فیزیک و تخریب پذیری را در Just Cause 4 به یک سطح جدید می‌رسانند.

Just Cause 4 در تاریخ 13 آذر برای Xbox One، PS4 و PC عرضه خواهد شد.

دانلود SD - دانلود HD

تماشا بصورت تمام‌صفحه

منبع متن: pardisgame