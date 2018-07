هرگاه به سری Far Cry فکر می‌کنیم، تصورمان یک جنگل بی‌انتهاست و انواع حیواناتی که برای خوردن گوشتتان نقشه می‌کشند و یا تروریست‌هایی که در سرتاسر محیط پرسه می‌زنند و کافی است تا لحظه‌ای چشمشان به شما بیفتد تا سلاح‌هایشان به جانتان بیفتند. مهم‌ترین نکته‌ی این سری محبوب، واقع گرایانه بودن آن است و ما شاهد مواردی همچون زامبی، هیولا و اژدها در هیچ یک از نسخه‌های این سری نبودیم. اما در نهایت Far Cry 3: Blood Dragon پای اژدها و هیولاها را به این سری باز کرد و ما اولین بار یک Far Cry تخیلی دیدیم.

موفقیت Blood Dragon اما باعث شد نشد که این سری از روند اصلی خود خارج شود و اکنون پس از عرضه‌ی Far Cry 5 و بسته‌ی الحاقی ضعیف آن که بر روی جنگ ویتنام تمرکز داشت، این بسته‌ی الحاقی جدید قرار است تا شما به کره‌ی مریخ ببرد و دوباره شما را در برابر موجودات تخیلی قرار دهد. حال وب سایت DualShockers یک تریلر از گیم پلی 55 دقیقه‌ای بسته‌ی الحاقی Lost on Mars عنوان Far Cry 5 منتشر کرده است که شما در زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید. این بازی هم اکنون برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One قابل دسترس است.





منبع متن: pardisgame