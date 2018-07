تیم سازنده بازی No Man’s Sky به تازگی اطلاعات از به‌روزرسانی بعدی این بازی منتشر کرده است که تغییرات جدید و اساسی را در بازی اعمال خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مشاهده کنید. دو سال پیش بازی No Man’s Sky توسط استودیو بازیسازی هلو‌گیمز (Hello Games) منتشر شد اما نتوانست آن وعده‌های شیرین […]

دو سال پیش بازی No Man’s Sky توسط استودیو بازیسازی هلو‌گیمز (Hello Games) منتشر شد اما نتوانست آن وعده‌های شیرین خود را عملی کند و یک بازی کاملا بی نقص را در اختیار کاربران قرار دهد، بلکه برعکس، No Man’s Sky در زمان عرضه خود از مشکلات زیادی برخوردار بود و همچنین محتویاتی ناقص را با خود همراه کرده بود.

اما پس از انتشار بازی، سازندگان آن بازی را به حال خود رها نکرده و به پشتیبانی از آن پرداختند که البته تا حد زیادی هم موفق عمل کرده‌اند. تا الان ۴ به‌روزرسانی بزرگ و اساسی برای این بازی منتشر شده که تغییرات زیادی را در بخش‌های مهم آن اعمال می‌کند و تجربه کاربران را نسبت به گذشته، کامل‌تر خواهد کرد.

حال هلوگیمز، اطلاعاتی از به‌روزرسانی جدید بازی No Man’s Sky با نام Next منتشر کرده است. به‌روزرسانی Next نیز جزو به‌روزرسانی‌های بزرگ بازی محسوب می‌شود. در ابتدا، این به‌رزورسانی تغییراتی را در بخش چندنفره بازی ایجاد خواهد کرد و کاربران قادر خواهند بود تا به همراه دوستان خود به تحقیق و کاوش در دنیای وسیع بازی بپردازند. سازندگان در این باره توضیح دادند:

شما می‌توانید جان خود یا دوستانتان را نجات دهید یا برای ادامه زندگی خود، دیگران را نابود کنید. این اجازه را دارید تا مکان‌هایی را به عنوان پناهگاه بسازید و آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید. به همراه دوستان خود و یا یک تیم قدرتمند، در جنگ‌های فضایی شرکت کنید و از جوایز آن بهره‌مند شوید. از سویی دیگر این امکان برای شما فراهم خواهد بود تا در دنیاهای دیگر، مسیرهای مخصوص خود را برای مسابقاتی هیجان انگیز خلق کنید و در همین مسیرها، با دوستان خود مسابقه بدهید و یا آن‌ها را به اشتراک بگذارید. در نهایت سیستم‌شخصی سازی بازی تغییر کرده که شما را نسبت به سایر کاربران متفاوت جلوه می‌دهد.

همچنین به نظر می‌رسد که No Man’s Sky از لحاظ گرافیکی و جلوه‌های بصری نیز تغییراتی داشته است:

همه‌ی جلوه‌های بصری و گرافیکی بازی دچار تغییراتی شده است و بافت آن‌ها پیشرفت داشته است. مثل بهبود وضعیت بافت‌های ابرها، دریاها ، آسمان‌ها و برخی از محیط‌های تاثیر گذار بازی. همچنین عوامل دیگری مثل ساختمان‌ها، NPC ها و فضاپیماها، با جزئیات بیشتری بازی حضور خواهند داشت. همچنین شما می‌توانید در صورت علاقه داشتن، بازی را از زاویه دید سوم شخص تجربه کنید.

در به‌روزرسانی جدید Next بازی No Man’s Sky، می‌توانید تغییراتی را در بخش ساخت و ساز بازی شاهد باشید. برای مثال می‌توانید چندین ساختمان یا مکان را در تمامی نقاط سیاره خلق کنید. اما محدودیت‌های جدیدی هم در بخش آیتم‌های ساخت و ساز یا مصالح بوجود آمده است. در ادامه آیتم‌های جدیدی در بخش Crafting بازی گنجانده شده است.

از دیگر تغییرات این به‌روزرسانی می‌توان، به تغییر وضعیت فضاپیماها یا بارکش‌ها اشاره کرد. کاربران می‌توانند یک برنامه کاری خاص برای بارکش‌ها طراحی کنند و یا آن‌ها را به سایر نقاط بازی منتقل کنند. همچنین قادر خواهند بود تا سوار بر این فضاپیماها شوند و با دوستان خود، به کاوش و جستجو در محیط آن بپردازند.

در آخر، استودیو هلوگیمز در رابطه با وضعیت کلی این بازی توضیحاتی را ارائه داد:

دو سال پیش، ما بازی No Man’s Sky را در اختیار کاربران قرار دادیم، عنوانی در سبک بازی‌های علمی-تخیلی که یک تجربه هیجان انگیز را به آن‌ها منتقل می‌کند تا بتوانند در دنیای پر جزئیات و وسیع بازی، به جستجو منابع مختلف بپردازند. ما همیشه از این بازی، به عنوان یک اثر کاملا جدید یاد می‌کنیم و عاشق آن هستیم. با تجربه این بازی، می‌توانیم به سال‌هایی برویم که در دوران نوجوانی کتاب‌های عملی تخیلی را مطالعه می‌کردیم و در عمق آن غرق می‌شدیم. تیم ما، به طور کلی چهار به‌روزرسانی بزرگ را برای No Man’s Sky عرضه کرد تا وضعیت بازی نسبت به گذشته تغییر کرد. حال بازی با به‌روزرسانی Next و قابلیت‌های جدید بخش چندنفره، وسیع‌تر خواهد شد. امیدواریم هرچه زودتر بازیکنان به تجربه این بازی و محتویات جدید آن بپردازند.

بازی No Man’s Sky در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در دسترس است و به‌زودی ما شاهد عرضه آن برای کنسول ایکس باکس وان هستیم. به‌روزرسانی Next در تاریخ ۲ مرداد ماه مصادف با ۲۴ جولای به دست کاربران خواهد رسید.

منبع متن: gamefa