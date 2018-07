پس از رویداد E3 2018، حال زمان آن است که نگاه همه علاقه‌مندان صنعت بازی‌های ویدئویی به دوره جدید نمایشگاه Gamescom دوخته شود. دوره جدید این نمایشگاه سالانه از روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (۲۱ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد و در روز شنبه ۳ شهریور ماه (۲۵ آگوست) نیز به […]

پس از رویداد E3 2018، حال زمان آن است که نگاه همه علاقه‌مندان صنعت بازی‌های ویدئویی به دوره جدید نمایشگاه Gamescom دوخته شود. دوره جدید این نمایشگاه سالانه از روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (۲۱ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) آغاز به کار خواهد کرد و در روز شنبه ۳ شهریور ماه (۲۵ آگوست) نیز به کار خود پایان خواهد داد. این نمایشگاه در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد و شرکت‌های ناشر بسیاری در آن حضور به عمل خواهند آورد که مایکروسافت نیز یکی از آن‌ها خواهد بود. در همین راستا، ردموندی‌ها به تازگی از برنامه خود جهت شرکت در این رویداد رونمایی کرده‌اند.

مایکروسافت برای رویداد Gamescom 2018 علاوه بر برپایی یک غرفه بزرگ، Xbox Fanfest و «قسمت ویژه‌ای» از برنامه Inside Xbox را نیز در نظر دارد. در قسمت جدید برنامه Inside Xbox شاهد انتشار اخبار هیجان‌انگیز بسیار، باندل‌ها و لوازم جانبی جدید ایکس‌باکس وان و همچنین انتشار اطلاعات بیشتر از بازی‌های در دست انتشار این شرکت خواهیم بود. گفتنی‌ست که ردموندی‌ها چند سورپرایز نیز برای این نمایشگاه در برنامه دارند. به نظر می‌رسد که مایکروسافت تصمیم گرفته تا امسال نیز همانند سال گذشته در نمایشگاه Gamescom حضور یابد و شاهد اطلاعیه‌های جدیدی خواهیم بود.

برنامه جدید Inside Xbox روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه (۲۱ آگوست) و ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی منتشر خواهد شد. علاوه بر این‌ها، مایکروسافت رسماً اعلام کرده است که حدود ۲۵ بازی در سبک‌های مختلف را با خود به این دوره از نمایشگاه سالانه Gamescom خواهد آورد. پیش‌بینی می‌شود که بازی‌هایی نظیر Ori and the Will of the Wisps و Crackdown 3 قابل تجربه باشند.

منبع متن: gamefa