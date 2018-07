گزارش ویژه: اطلاعات جدیدی از گرافیک و روند ساخت Devil May Cry V منتشر شد

یکی از مهم‌ترین بازی‌های معرفی شده در نمایشگاه E3 2018 که از قبل هم می‌دانستیم که معرفی می‌شود، عنوان Devil May Cry V بود. حال مجله‌ هفتگی Famitsu به تازگی با هیدئاکی ایتسونو (Hideaki Itsuno) کارگردان بازی، میچرترو اوکایب (Michiteru Okabe) تهیه کننده‌ی ارشد بازی و متیو واکر (Matthew Walker) از تهیه کنندگان بازی، مصاحبه‌ای انجام داده است و اطلاعات جدیدی را از Devil May Cry V به دست آورده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، ما فهمیدیم که سازندگان به هدفشان که ارائه‌ جلوه‌های بصری واقع گرایانه و طبیعی بود رسیده‌اند، با اینحال این بازی هنوز هم از نرخ فریت 60 در ثانیه بهره می‌برد. تیم سازنده برای مدل سازی شخصیت‌ها تنها از یک مدل 3 بعدی بازیگران استفاده می‌کند، بلکه حتی لباس‌ها هم در این بازی اسکن شده هستند. به لطف موتور بازی سازی RE Engine و دردسترس بودن تکنولوژی‌های جدید برای تیم سازنده، آن‌ها توانسته‌اند تا تصاویری از محیط بازی بسازند که تا حد زیادی به فیلم‌های لایو اکشن شباهت دارد. به دلیل اینکه شبیه سازی لباس‌ها برای سازندگان به صورت طبیعی بسیار سخت است، تمام لباس‌ها ابتدا به صورت واقعی ساخته و اسکن می‌شوند و سپس به درون بازی وارد می‌شوند.

شما در تصویر زیر می‌توانید لباس شخصیت نیرو (Nero) مشاهده کنید.





بعد از اسکن چهره‌ها و بدن و اضافه کردن لباس CG به آن‌ها، مدل‌های آماده شده بسیار زیبا به نظر می‌رسند، اما با اینحال چین و چروک‌های آن‌ها زیاد واقع گرایانه نیست و مانند پلاستیک جلوه می‌کند. همین روش به سازندگان این امکان را می‌دهد تا با روش‌های مخصوص‌شان بتوانند تصاویری خلق کنند که بسیار شبیه به تصاویر زندگی واقعی باشد. بسیاری از اسکن‌ها در خارج از استودیوی سازنده انجام می‌شود.

شرکت Capcom همچنین از یکی از استودیوهای داخلی خود در اوزاکا استفاده می‌کند، اما اکثر بازیگران در شهر لندن مستقر هستند. بنابراین Capcom‌ از یکی از استودیوهای نزدیک به آنجا استفاده می‌کند. علاوه بر آن قرار است یک ویژگی مهم و کلیدی در Devil May Cry V وجود داشته باشد که پیش از این تکنولوژی آن در موتور بازی سازی RE Engine وجود نداشت.

واقع گرایانه بودن این بازی تقریبا به مانند Resident Evil 7 خواهد بود، با این تفاوت که جلوه‌های شمشیر این بازی حالت پر زرق و برق و غیر واقعی دارد. اگر این مورد در این بازی وجود نداشت، Devil May Cry V هرگز یک Devil May Cry واقعی در سری خود نبود.

سری Devil May Cry قطعا طرفداران بی‌شماری دارد، همین موضوع باعث ایجاد درگیری‌های زیادی میان سازندگان شده بود، زیرا آن‌ها می‌خواستند بهترین بازی‌ای که می‌توانند را بسازند. آقای ایتسونو همچین اشاره کرد که بازی DMC: Devil May Cry که توسط استودیوی Ninja Theory ساخته شده بود، دارای نکات مثبت زیادی بود. پس توسعه دهندگان Devil May Cry V بسیار در تلاشند تا تمام عناصر قوی آن بازی در این نسخه پیاده کنند و حتی آن‌ها را ارتقا دهند. Devil May Cry V قطعا رضایت هواداران را به دست خواهد آورد.

در بازی‌های قبلی ما شاهد نیرو (Nero) جوان بودیم، اما در این بازی سازندگان می‌خواستند تا او را در قوی‌ترین حالت فکری و بدنی او قرار دهند. پس وقایع بازی را در چند سال بعد تنظیم کردند. در حال حاضر ما هنوز هم هیچ اطلاعاتی از شخصیت سوم به دست نیاورده‌ایم. آیا خالکوبی او با شخصیت نیکو (Niko) ارتباطی دارد؟

اطلاعات بیشتر از Devil May Cry V در نمایشگاه Gamescom منتشر می‌شوند. اگر می‌خواهید اولین تصاویر این بازی را در E3 2018 مشاهده کنید بر روی این لینک کلیک کنید.

