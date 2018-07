South Park: The Fractured but Whole یکی از بهترین و موفق‌ترین بازی‌های سال گذشته بود و بسیاری از طرفداران سری بازی یا سریال South Park از آن لذت بردند. حال قرار است تا جدیدترین بسته‌ی الحاقی این عنوان، یک ماجراجویی جالب و هیجان انگیز دیگر را برای طرفداران رقم بزنند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، بسته‌ی الحاقی Bring the Crunch قرار بازیکنان را به یک کمپ تابستانی ببرد و تمی مانند فیلم ترسناک و معروف Friday the 13th داشته باشد. این بسته‌ی الحاقی همچنین شامل یک کلاس ابرقهرمانی جدید با نام Final Girl می‌شود.

این بسته‌ی الحاقی در تاریخ 31 ژوئیه (9 مرداد) برای پلتفرم‌های PC،‌ PS4 و Xbox One منتشر می‌شود و 12 دلار قیمت دارد. همچنین اگر از دارندگان Season Pass این بازی که 30 دلار قیمت دارد، باشید این بسته‌ی الحاقی برای شما هزینه‌ای ندارد. علاوه بر آن خود عنوان South Park: The Fractured but Whole نیز قرار است برای کنسول Nintendo Switch منتشر شود.

