تاریخ انتشار No Man’s Sky Next مشخص شد + تریلر و جزئیات بیشتر

به گزارش پردیس گیم و به نقل از PlayStation Blog، عنوان No Man’s Sky در تاریخ 24 جولای (2 مرداد) یک بروز رسانی بسیار بزرگ با نام Next دریافت خواهد کرد که برای دارندگان این بازی رایگان می‌باشد. تیم سازنده اعلام کرده است که به خاطر صبر و حمایت طرفداران، بسیار متشکر است و آن‌ها تمام تلاششان را برای ارائه‌ی یک بازی با کیفیت انجام داده‌اند و سعی کرده‌اند تا با ارتقا دادن No Man’s Sky و بهبود آن، مشکلات و کمبودهای اولیه را جبران کنند.

هنگامی که No Man’s Sky عرضه شد، جهانی بسیار عظیم را ارائه می‌داد که در هیچ بازی دیگری وجود نداشت، این جهان با عرضه‌ی 4 بروز رسان حتی عمیق‌تر و گسترده‌تر هم شد اما یک بخش چند نفره‌ی عمیق، چیزی بود که کمبودش حسابی احساس می‌شد. پس در No Man’s Sky Next ما قرار است شاهد یک بخش چند نفره‌ی بسیار جالب، عمیق و غنی باشیم.





جزئیات بروزرسانی جدید از این قرار است:

شما در بخش چند نفره‌ی این بازی می‌توانید با دوستانتان یک تیم کوچک تشکیل دهید و یا به صورت تصادفی به بازیکنان دیگر بپیوندید.

شما می‌توانید به یکدیگر کمک کنید تا زنده بمانید و یا به دیگری حمله کنید و شکارشان کنید.

این قابلیت وجود خواهد داشت تا پناهگاه‌ها یا اجتماع‌هایی برای تیمتان ایجاد کنید و از بازیکنان دیگر هم دعوت کنید تا به شما ملحق شوند.

شما می‌توانید به عنوان یک دزد فضایی یا یک جنگنده‌ی ناجی مبارزه کنید و جنگ‌های فضایی حماسی‌ای به راه بیندازید.

مسابقات جالبی در سرتاسر دنیای عجیب و غریب بازی وجود خواهد داشت.

می‌توانید ظاهر شخصیت خود را شخصی سازی کنید.

شما این قابلیت را دارید تا هم از نمای اول شخص بازی را دنبال کنید و هم سوم شخص؛ چه وقتی که پیاده هستید، چه در سفینه.

سیاره‌های جدید و زیبایی به بازی اضافه شده‌اند.

به طور چشمگیری شاهد بهبود حیات‌ها در سیاره، بافت و تکسچرها وهمچنین آب و ابرها خواهید بود.

جزئیات جدیدی به سفینه‌ها، NPCها و ساختمان‌ها اضافه شده است.

می‌توانید در هر سیاره‌ای پایگاه بنا کنید.

امکان ساخت ناوگان و فرستادن آن به دیگر مناطق بازی برای کمک و یا کشف کردن

امکان دعوت دوستان به چالش‌ها و ماموریت‌های چند نفره

به نظر می‌رسد که بعد از 2 سال بالاخره قرار است تا شاهد یک بازی شایسته باشیم. شما همچنین در زیر می‌توانید تریلر جدید این بازی را مشاهده کنید:





منبع متن: pardisgame