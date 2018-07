Valve در مراسم Gamescom 2018 حضور خواهد داشت

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، لیست رسمی شرکت‌کنندگان در Gamescom 2018 افشا کرد که Valve در این رویداد گیمینگ بزرگ حضور خواهد داشت. و قبل از اینکه سوالش به ذهنتان خطور کند باید بگوریم، نه؛ از Half-Life 3 رونمایی یا ساخت آن اعلام نخواهد شد. پس انتظاراتتان را درست تنظیم کنید، مخصوصا شماهایی که فکر می‌کردید این همان لحظه‌ی بزرگ خواهد بود، در غیر این صورت ناامید خواهید شد.

حدس ما این است که Valve بازی ورقی خود، Artifact، که مدتی است در دست توسعه می‌باشد را به نمایش خواهد گذاشت. هرچند ممکن است In the Valley of Gods نیز به نماش گذاشته شود.

در آوریل 2018، Valve شرکت توسعه‌دهنده Campo Santo را خریداری کرد. Campo Santo مسئول Firewatch بود و هم اکنون مشغول کار بر روی In the Valley of Gods می‌باشد که به عنوان یک بازی Valve ثبت شده است.

با اینکه Valve از بازی اصلی جدیدی در دنیای Half-Life رونمایی نمی‌کند، بدون شک حداقل یک بازی به نمایش خواهد گذاشت. همچنین گزارشی مبنی بر اینکه Valve درحال کار کردن بر روی چند بازی واقعیت‌مجازی است در فضای مجازی منتشر شد اما این گزارش برمی‌گردد به سال ۲۰۱۷ و از آن موقع چیز بیشتری در این مورد نشنیده‌ایم.

منبع متن: pardisgame