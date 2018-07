در ماه آوریل امسال بود که شرکت یوبیسافت (Ubisoft)، عنوان South Park: The Fractured But Whole را برروی کنسول نینتندو سوییچ عرضه کرد. حال در جدیدترین گزارش مالی این شرکت، مشخص شده است که بازی South Park: The Stick of Truth، در ماه سپتامبر و تنها به صورت دیجیتالی، در دسترس بازی‌بازان کنسول ترکیبی نینتندو قرار […]

در ماه آوریل امسال بود که شرکت یوبیسافت (Ubisoft)، عنوان South Park: The Fractured But Whole را برروی کنسول نینتندو سوییچ عرضه کرد. حال در جدیدترین گزارش مالی این شرکت، مشخص شده است که بازی South Park: The Stick of Truth، در ماه سپتامبر و تنها به صورت دیجیتالی، در دسترس بازی‌بازان کنسول ترکیبی نینتندو قرار خواهد گرفت.

در این ماجراجویی حماسی، شما به همراه شخصیت‌هایی مانند Stan، Kyle، Cartman و Kenny که همگی توسط آقایان تری پارکر (Trey Parker) و مت استون (Matt Stone)، خالقین اصلی مجموعه سریالی، نوشته شده‌اند، همراه خواهید شد و با استفاده از سلاح‌های مختلف با دشمنان زیاد و متنوعی مبارزه خواهید کرد.

عنوان South Park: The Stick of Truth، در حال حاضر برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس ۳۶۰، اکس باکس وان و پلتفرم رایان‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa