همه‌ی طرفداران درباره‌ی عرضه‌ی Darksiders ۳ در سال جاری میلادی هیجان‌زده هستند. آن‌ها مطمئن هستند که قطعاً بازی شگفت انگیزی در پیش است. برخی آن‌قدر هایپ شده‌اند که شرط می‌بندند این بازی مانند بلاک‌باسترهای AAA خواهد بود. گرچه در این باره، سازندگان اعلام کرده‌اند که قصد ندارند این عنوان تبدیل به بلاک‌باستر شود زیرا این […]

همه‌ی طرفداران درباره‌ی عرضه‌ی Darksiders ۳ در سال جاری میلادی هیجان‌زده هستند. آن‌ها مطمئن هستند که قطعاً بازی شگفت انگیزی در پیش است.

برخی آن‌قدر هایپ شده‌اند که شرط می‌بندند این بازی مانند بلاک‌باسترهای AAA خواهد بود. گرچه در این باره، سازندگان اعلام کرده‌اند که قصد ندارند این عنوان تبدیل به بلاک‌باستر شود زیرا این بازی همان‌طور که هست عالی و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد.

در حال حاضر بلاک‌باسترهایی با بودجه‌ی ساخت زیاد مانند God Of War و The Last Of Us عناوینی هستند که بر بازار صنعت بازی حکمرانی می‌کنند. اگرچه استودیوی سازنده‌ی Darksiders قصد ندارد با این بازی چنین کاری انجام دهد. آن‌ها مطمئن هستند که این بازی همان‌طور که هست محبوب خواهد شد و به سختی روی آن کار می‌کنند.

علاوه بر این‌ها این بازی مورد انتظار تی‌اچ‌کیو نوردیک (THQ Nordic) می‌خواهد حس کلاسیک این مجموعه حفظ شود و واقعاً هم این امر بسیار مهم است. اخیراً ریچارد وردی (Richard Vorodi) ،طراح ارشد بازی، در مصاحبه‌ای انتظارات شرکت از بازی را اعلام کرد. او گفت:

فکر کنم اکنون به اندازه‌ی کافی بلاک‌باسترهای پرهزینه وجود دارد. فکر می‌کنم بسیار خوب است که بتوانید یک بازی عرضه کنید و بگویید: هی! هنوز هم بازی‌هایی بی ریا وجود دارد که فقط می‌خواهند سرگرم کننده باشند. این دقیقاً همان چیزی است که ما می‌خواهیم بسازیم حتی اگر خودمان از آن اطلاع نداشته باشیم! اکنون با نگاه به گذشته متوجه می‌شویم ما واقعاً داریم بازی می‌سازیم! فکر می‌کنم Darksiders 3 بازی‌ای است که در کنار بازی‌هایی مانند Uncharted یا هر نام دیگری که دارند، هدف مهمی دارد.

با این تفاسیر خوب است که سازندگان قبول کرده‌اند که بازی‌ای که می‌سازند بودجه‌ی بالایی نخواهد داشت پس چرا به خودشان امید کاذب بدهند؟ اگرچه آن‌ها عقیده دارند که این بازی قطعاً پتانسیل رقابت با عناوین AAA را در سطحی عمومی دارد. چندی پیش اعلام شد که این عنوان پایان‌های مختلفی خواهد داشت و بر اساس تصمیماتی که بازی‌بازان می‌گیرند، پایان‌هایی متفاوت در انتظار آن‌ها خواهد بود. این یکی از ویژگی‌هایی است که می‌تواند به بازی کمک کند تا به عنوان یک بازی AAA شناخته شود.

Darksiders 3 یک عنوان هک‌ اند اسلش است که توسط استودیوی گانفایر گیمز (Gunfire Games) در حال توسعه است. این عنوان در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، رایانه‌های شخصی و اکس باکس وان منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa