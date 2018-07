Microsoft در Gamescom 2018 کنفرانس مطبوعاتی نخواهد داشت

شرکت Microsoft تأیید کرد که کنفرانس مطبوعاتی مربوط به Xbox در گیمزکام 2018 حضور نخواهد داشت.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech؛ این خبر از طریق پُست ارسالی جدید در Xbox Wire رسمی اعلام شد که در آن Microsoft جزئیات برنامه خود برای رویداد امسال گیمزکام را نیز به نمایش گذاشت. اگرچه امسال جلسه‌ی رسانه‌ای در کار نخواهد بود، اما Microsoft در این رویداد با قسمت مخصوصی از Inside Xbox که در سه‌شنبه 30 مرداد 97 در 17:47 پخش می‌شود، حضور خواهد داشت.

علاوه بر این، فسیتوال طرفداران Xbox به گیمزکام امسال بازمی‌گردد. متن ارسالی در بلاگ عنوان می‌کند؛ "فستیوال طرفداران Xbox باری دیگر به گیمزکام امسال بازمی‌گردد، امسال در کنار رودخانه راین!". "فستیوال طرفدارن در شبی شگفت‌انگیز در پنجشنبه 1 شهریور برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر در رابطه با بلیط‌ها و تمام فعالیت‌های ویژه که در این روز اتفاق می‌افتد به زودی به نمایش گذاشته خواهد شد."

به مانند سال‌های گذشته، Microsoft در غرفه‌ی Xbox که در آن بازیکن‌ها می‌توانند Forza Horizon 4، پک Daybreak عنوان State of Decay 2 و Ori and the Will of the Wisps را امتحان کنند حضور خواهد داشت.

این اولین بار نیست که Microsoft کنفرانسی مطبوعاتی در گیمزکام را سازمان دهی نمی‌کند – در گذشته و سال 2016 نیز این شرکت از جلسه رسانه‌ای خود سر باز زد.

منبع متن: pardisgame