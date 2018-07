آمازون: The Last of Us Part 2 و Death Stranding در سال ۲۰۱۹ عرضه خواهند شد

در جریان کنفرانس خبری شرکت سونی در رویداد E3 2018، شاهد انتشار ویدئوهای جدیدی از گیم‌پلی دو بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 و Death Stranding بودیم که البته هیچ تاریخ انتشار دقیقی یا بازه زمانی مشخصی برای آن‌ها اعلام نشد. اگرچه مشخص نشدن تاریخ عرضه این دو بازی مورد انتظار برای […]

در جریان کنفرانس خبری شرکت سونی در رویداد E3 2018، شاهد انتشار ویدئوهای جدیدی از گیم‌پلی دو بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 و Death Stranding بودیم که البته هیچ تاریخ انتشار دقیقی یا بازه زمانی مشخصی برای آن‌ها اعلام نشد.

اگرچه مشخص نشدن تاریخ عرضه این دو بازی مورد انتظار برای خیلی‌ها ناامید کننده بود، اما بیشتر علاقه‌مندان برند پلی‌استیشن نسبت به کیفیت بصری و داستان آن‌ها هیجان‌زده شده‌اند و بی‌صبرانه منتظر تجربه این عناوین هستند که توسط توسعه دهندگانی کاربلد و شاخص توسعه می‌یابند.

به هر حال، با توجه به اطلاعات مندرج در خرده فروشی آمازون، ممکن است زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت بتوانیم دو بازی یادشده را تجربه کنیم. شعبه بریتانیای این فروشگاه آنلاین خبر از عرضه دو عنوان The Last of Us Part 2 و Death Stranding در سال ۲۰۱۹ میلادی می‌دهد.

خرده فروشی مورد بحث، دو بازی The Last of Us Part 2 و Death Stranding که هر دو در انحصار کنسول پلی‌استیشن ۴ سونی هستند را برای عرضه در تاریخ جمعه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ (۲۹ مارس ۲۰۱۹ میلادی) در وب‌سایت خود قرار داده است. با توجه به اینکه سونی دو بازی شاخص انحصاری خود را در یک روز عرضه نمی‌کند، بنابراین نباید انتظار به حقیقت پیوستن این شایعه را داشته باشیم اما تاریخ احتمالی یاد شده مشخص می‌سازد که هر دو بازی در سال آینده میلادی روانه بازار خواهند شد. به این ترتیب، شایعات گذشته که خبر از عرضه بازی The Last of Us Part 2 در سال جاری میلادی می‌داد، نادرست هستند.

ظاهراً شرکت سونی در حال آماده سازی عرضه نسل بعدی کنسول‌های پلی‌استیشن تا سال ۲۰۲۰ میلادی‌ است بنابراین دو بازی معرفی شده پلی‌استیشن ۴ یعنی The Last of Us Part 2 و Death Stranding تا پیش از عرضه پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهند شد.

منبع متن: gamefa