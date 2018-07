شایعه: نسخه بازسازی شده Demon’s Souls در دست ساخت قرار دارد

آگهی استخدام جدیدی، جزئیات بیشتری از پروژه بازسازی یکی دیگر از عناوین کلاسیک توسط استودیوی بلوپوینت گیمز (Bluepoint Games) را فاش می‌کند. استودیوی یاد شده مسئولیت ساخت پروژه‌هایی نظیر Uncharted: The Nathan Drake Collection و همچنین Shadow of the Colossus که اخیراً عرضه شده را بر عهده داشته است. بر اساس این آگهی استخدام، بازی […]

آگهی استخدام جدیدی، جزئیات بیشتری از پروژه بازسازی یکی دیگر از عناوین کلاسیک توسط استودیوی بلوپوینت گیمز (Bluepoint Games) را فاش می‌کند. استودیوی یاد شده مسئولیت ساخت پروژه‌هایی نظیر Uncharted: The Nathan Drake Collection و همچنین Shadow of the Colossus که اخیراً عرضه شده را بر عهده داشته است.

بر اساس این آگهی استخدام، بازی مورد بحث برروی پلتفرم‌های نسل فعلی و نسل بعدی عرضه خواهد شد و لزوماً در انحصار کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ نخواهد بود. به بیان دیگر، ممکن است که جدیدترین پروژه بازسازی استودیوی بلوپوینت گیمز، یک عنوان چند پلتفرمه باشد.

در این آگهی استخدام آمده است که: «تیم ما با شور و اشتیاق زیادی در حال بازسازی یک عنوان کلاسیک برای سیستم‌های نسل فعلی و نسل آینده است. می‌خواهید بخشی از ساخت چیز ویژه‌ای باشید؟» که یکی از کاربران انجمن ResetEra با نام Toumari می‌گوید به احتمال زیاد، این پروژه نسخه بازسازی شده عنوان Demon’s Souls خواهد بود.

استودیوی بلوپوینت به دنبال طراح انیمیشن سه بعدی هست که بتواند «انیمیشن‌هایی با جنبه مثبتی از فیزیک، حرکت‌های واقع‌گرایانه و رعایت اصول انیمیشن برای خدمت به عنوان یک معیار خلق کند» که به نوعی به Souls اشاره دارد.

«انیمیشن‌های با کیفیت هم برای انسان‌ها و هم برای موجودات متنوع» نشان از این نکته دارد که این پروژه یک عنوان فانتزی خواهد بود. با بررسی شرایط مورد نیاز برای پست طراح محیط‌های سه بعدی نیز مشخص می‌شود که این بازی از قابلیت Photo Mode پشتیبانی به عمی می‌آورد.

بنابراین و با توجه به شایعات گذشته احتمال می‌رود که استودیوی بلوپوینت برروی ساخت نسخه بازسازی شده عنوان کلاسیک و موفق Demon’s Souls کار می‌کند که قرار است برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ منتشر گردد. البته احتمال پروژه کاملاً متفاوتی با این سری نیز وجود دارد؟ شما عزیزان در این باره چه فکری می‌کنید؟ لطفاً گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌ها خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa