تماشا کنید: تریلر جدید Call of Duty: Black Ops 4 با محوریت بخش Blood of the Dead

به گزارش پردیس گیم، چندی پیش اعلام شد که استودیوی Treyarch قرار است تا با زامبی‌ها با نمایشگاه Comic-Con بیاید. پس در این نمایشگاه جدیدترین تریلر عنوان Call of Duty: Black Ops 4 با تمرکز بر بخش زامبی Blood of the Dead منتشر شد.

این تریلر سینماتیک قهرمانان ما در 3 نسخه‌ی قبلی Call of Duty: Black Ops یعنی Richtofen، Takeo، Dempsy و Nikolai را نشان می‌دهد که وارد آلکاتراز شده‌اند. شما در زیر می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:





دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

تماشا به صورت تمام صفحه



احتمال اینکه اخبار جدیدتری از این بازی در جریان نمایشگاه Comic-Con منتشر شود، وجود دارد. Call of Duty: Black Ops 4 در تاریخ 12 اکتبر (20 مهر) برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. این بازی برای اولین بار در سری خود شامل بخش داستانی نمی‌شود و در عوض، شاهد یک بخش بتل رویال هستیم که به گفته‌ی سازندگان قرار است بهترین بازی این سبک باشد. نظر شما در رابطه با این بازی چیست؟

منبع متن: pardisgame