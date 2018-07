اگر شما از علاقه‌مندان به بازی‌های زامبی محور بوده و از این‌که بازی Call of Duty: Black Ops 4 در این رابطه نسخه‌ی ویژه‌ای ندارد، نا امید شده‌اید، استودیوی تری آرک خبر خوبی برای شما دارد. به تازگی این استودیو در جریان رویداد کمیک کان ۲۰۱۸ از نسخه‌ی Mystery Box Edition بازی Call of Duty: Black Ops 4 […]

اگر شما از علاقه‌مندان به بازی‌های زامبی محور بوده و از این‌که بازی Call of Duty: Black Ops 4 در این رابطه نسخه‌ی ویژه‌ای ندارد، نا امید شده‌اید، استودیوی تری آرک خبر خوبی برای شما دارد. به تازگی این استودیو در جریان رویداد کمیک کان ۲۰۱۸ از نسخه‌ی Mystery Box Edition بازی Call of Duty: Black Ops 4 رونمایی کرد که محتویات بسیاری در ارتباط با زامبی‌ها در این نسخه وجود دارد.

به مانند نسخه‌ی Special Edition، بازی‌بازان با تهیه‌ی نسخه‌ی بازی Call of Duty: Black Ops 4 علاوه بر بازی اصلی و سیزن پس آن به محتویات اضافه‌ی دیگری نیز دسترسی خواهند داشت. از جمله‌ی این محتویات اضافه می‌توان به سه چاپ‌سنگی ( لیتوگرافی)، قسمت اول از سری کمیک‌های Dark Horses، سنجاق‌هایی با طرح شخصیت‌های بازی و پازل ۱۰۰۰ تکه‌ای اشاره کرد که همه‌ی این محتویات در درون صندوقچه‌ای گردآوری شده است که مشابه این صندوقچه اصرار آمیز در بازی Call of Duty: Black Ops 4 نیز یافت می‌شود. تصویر مربوط به نسخه‌ی Mystery Box Edition بازی Call of Duty: Black Ops 4 را می‌توانید در قسمت پایین مشاهده کنید:

بازی Call of Duty: Black Ops 4 در تاریخ جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۸) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود.

