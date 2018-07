تاریخ انتشار بسته الحاقی جدید GTA آنلاین اعلام شد

ماه گذشته راک‌استار (Rockstar) اعلام کرد که Grand Theft Auto Online در حال آماده شدن برای عرضه محتویاتی بزرگ است و حال آن‌ها به طور کامل از به‌روزرسان After Hours پرده برداشته‌اند. همانطور که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، در جدیدترین بسته الحاقی GTA Online شاهد بازگشت شخصیت پرحرف GTA IV یعنی تونی (Tony) هستیم. در ادامه […]

ماه گذشته راک‌استار (Rockstar) اعلام کرد که Grand Theft Auto Online در حال آماده شدن برای عرضه محتویاتی بزرگ است و حال آن‌ها به طور کامل از به‌روزرسان After Hours پرده برداشته‌اند. همانطور که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، در جدیدترین بسته الحاقی GTA Online شاهد بازگشت شخصیت پرحرف GTA IV یعنی تونی (Tony) هستیم.

در ادامه توضیحاتی از این بسته الحاقی ارائه شده است:

لوس سانتوس شهرهای چراغ‌های درخشان، شب‌های دراز و طولانی و رازهای کثیف است و در GTA Online: After Hours چراغ‌ها درخشان‌تر، شب‌ها طولانی‌تر و رازها کثیف‌تر می‌شود. با تونی پرنس (Tony Prince) مدیر افسانه‌ای برای راه‌اندازی یک کلوپ شبانه سطح بالا و مدیریت آن همکاری کنید. از دی‌جی‌های سطح جهانی مانند Solomun، Tale Of Us، Dixon و The Black Madonna استفاده کنید و از کلوپ به عنوان یک جبهه برای متمرکزترین شبکه تشکیلات جنایی که سن آندریاس تا به حال به خود دیده است بهره برید.