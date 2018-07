دموی رایگانی از عنوان Middle-earth: Shadow of War در دسترس قرار گرفت

شرکت برادران وارنر (.Warner Bros) ناشر عنوان Middle-earth: Shadow of War دموی رایگانی را برای این بازی آپلود کرده‌ است و این دمو هم اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی (از طریق استیم)، پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان در دسترس قرار دارد. همچنین توضیحاتی در مورد این دمو ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید: […]

شرکت برادران وارنر (.Warner Bros) ناشر عنوان Middle-earth: Shadow of War دموی رایگانی را برای این بازی آپلود کرده‌ است و این دمو هم اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی (از طریق استیم)، پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان در دسترس قرار دارد.

همچنین توضیحاتی در مورد این دمو ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید:

این دموی Shadow of War برروی کنسول اکس باکس وان حجمی برابر با ۳۶٫۰۶ گیگ و در کنسول پلی‌استیشن ۴ حجمی برابر با ۲۲٫۴ گیگ دارد. دمو بر پایه آخرین نسخه بازی و بدون پرداخت‌های درون برنامه‌ای همراه با سایر بهبودهای دیگر می‌یاشد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر با بازی توضیحاتی ارائه شده است:

برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو، Middle-earth: Shadow of War توانسته بسیار تاثیرگذار عمل کند. یک بسته اضافی ۴K برای کات‌سین‌ها باعث شده که ظاهر تالیون (Talion) برروی کنسول‌ها بسیار عالی به نظر برسد و شاهد جزئیات فراوان زره‌های تالیون هستیم. افق دید در کنسول‌ها فوق‌العاده به نظر می‌رسد و باعث می‌شود به این عبارت که “اگر آن را ببینید می‌توانید از آن بالا بروید” ایمان بیاورید. همچنین Middle-earth: Shadow of War از قابلیت photo mode پشتیبانی می‌کند که باید ابتدا از طریق منوی تنظیمات آن را فعال کنید. این قابلیت با ویژگی‌ها و فیلترهای فراوانی را که دارد می‌تواند شما را به یک عکاس جنگی مشتاق تبدیل کند.

اشکالاتی در بازی وجود دارد که از بدون نقص بودن ماجراجویی تالیون جلوگیری می‌کند، اما در مجموع تغییراتی که در بازی اعمال شده باعث میشود تا بزرگترین ماجراجویی ارباب روشنایی به خوبی لیاقت تحسین را داشته باشد. تغییراتی در سیستم Nemesis اعمال شده که به موجب آن تالیون می‌تواند ارتش موجودات ارکی متعلق به خود را رهبری و فرماندهان تحت امر خود را منصوب کند. در واقع این تغییرات باعث انقلابی در این سیستم شده و چیزی منحصر به فرد را خلق کرده که قبلا در هیچ عنوانی شاهد آن نبوده‌ایم. Middle-earth: Shadow of War یک سفر روشن برای تالیون و سلبریمور (Celebrimbor ) به شمار می‌رود و اگر می‌خواهید تا در سرزمینی با حماسه‌ای آشنا غرق شوید، Middle-earth: Shadow of War کاملا ارزش تجربه را دارد.

Middle-earth: Shadow of War برپایه تجربه‌های خود از عنوان قبلی و تحت تاثیر نفوذ The New Ring، توانسته تا خود را به عنوان بزرگترین ماجراجویی تالیون تا به این تاریخ معرفی کند.