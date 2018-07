دموی Middle-earth: Shadow of War در دسترس قرار گرفت

عنوان Middle-earth: Shadow of War در سال گذشته منتشر شد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و توانست برای طرفداران سری کتاب و فیلم‌های ارباب حلقه‌ها یک تجربه‌ی عالی را رقم بزند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، حال ناشر این بازی یعنی شرکت Warner Bros تصمیم گرفته تا یک نسخه‌ی دمو از این بازی را در دسترس کسانی که آن را تجربه نکرده‌اند، قرار دهد. نسخه‌ی دموی Middle-earth: Shadow of War هم اکنون برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One در دسترس است. حجم نسخه‌ی PS4 این دمو 22.4 گیگابایت است، اما حجم نسخه‌ی Xbox One حدود 36.06 گیگابایت است.

ما در نقد خود بر Middle-earth: Shadow of War امتیاز 8.5 را اعطا کردیم و در بخشی از این نقد به قلم "کسرا کریمی اصل" آمده است:

"برندن سندرسون در جایی بعد از وضع چندین قانون برای فانتزی نویسی از اینکه نگذارید قوانین مانع از جذابیت نهایی کار شما شوند سخن گفته، "مونولیت" به در پیش گرفتن چنین رویکردی و دست بردن در جهان تالکین و سپس ارتقا فرمول موفق پیشین خود دست به خلق یکی از برترین عناوین سال 2017 زده، هر چند که ایراداتی همچون درجه سختی پایین و ارجاع برخی پایان‎بندی‎ها به محتویات پولی از ارزش نهایی اثر به شدت کاسته است."

