سازندگان Spec Ops: The Line در حال ساخت یک بازی اول شخص شوتر علمی تخیلی با نام The Cycle هستند

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، استودیوی Yager، تیم سازنده‌ی بازی‌های فوق العاده‌ای همچون Spec Ops: The Line و Dreadnought به تازگی از بازی جدید خود رونمایی کرده است. این بازی The Cycle نام دارد و قرار است یک تجربه در سبک شوتر اول شخص علمی تخیلی را ارائه دهد. The Cycle در ابتدا به صورت انحصاری برای پلتفرم PC منتشر می‌شود.

هدف در این بازی زنده ماندن درون یک سیاره است، در حالی که شرایط آن بسیار خطرناک است. هر مسابقه‌ این بازی حدود 20 دقیقه طول می‌کشد. طبق گفته‌ی سازندگان، کار توسعه‌ی The Cycle از اوایل سال 2018 آغاز شده و آن‌ها به دنبال این هستند که یک بازی جهان باز متفاوت را ارائه دهند. سازندگان نام ژانر این بازی را "جستجوی رقابتی" نامیده‌اند و گفته‌اند که این یک ژانر جدید در بازی‌های ویدئویی است.

شما می‌توانید در این بازی به جستجو بپردازید و مکان‌ها و موجودات تازه‌ای را کشف کنید، با بازیکنان دیگر متحد شوید، از بازار سیاه خرید کنید، سلاح‌هایتان را ارتقا دهید، ماموریت انجام دهید و ظاهر خود و لوازمتان را سفارش سازی کنید. همچنین موقعیت‌های خطرناک طبیعی همچون طوفان هم در بازی وجود خواهد داشت.

شما در زیر می‌توانید اولین تریلر و تصاویر این بازی را مشاهده کنید:





منبع متن: pardisgame