معرفی دو نسخه ویژه از بازی Friday the 13th: The Game

به تازگی دو نسخه جدید و ویژه از بازی Friday the 13th: The Game معرفی شده است که هر یک از محتویاتی خاصی برخوردار می‌باشد. در ادامه مطلب می‌توانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.

سال گذشته ما شاهد انتشار رسمی بازی Friday the 13th: The Game بودیم که توانست تجربه جدید، ترسناک و هیجان‌انگیزی را در اختیار کاربران قرار دهد و البته هنوز هم برخی به همراه دوستان خود، به تجربه این بازی می‌پردازند. بازیکنان در Friday the 13th: The Game می‌توانند در نقش شخصیت قاتل بازی یا همان جیسون (Jason Voorhees) قرار بگیرند و برای به قتل رساندن انسان‌های موجود در نقشه بازی، تلاش کنند. از سویی دیگر شما می‌توانید در نقش بازماندگان بازی قرار بگیرید و همکاری با یکدیگر و با استفاده از آیتم‌های درون نقشه، برای فرار از دست جیسون، تلاش کنید.

بازی Friday the 13th: The Game در زمان عرضه خود از مشکلات متعددی رنج می‌برد که البته با همیاری تیم سازنده بازی و ناشر آن یعنی گان مدیا (Gun media)، بروزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی مختلفی برای آن منتشر شد تا میزان مشکلات بازی به پایین ترین حد خود برسد و ما نسبت به گذشته شاهد تکامل بیشتری در محتویات بازی باشیم.

حال به تازگی گان مدیا، دو نسخه جدید از بازی Friday the 13th: The Game معرفی کرده است که محتویات و اضافات جدیدی را با خود همراه دارند. اولین نسخه ویژه معرفی شده، The Ultimate Slasher Edition خواهد بود که به غیر از بازی اصلی، تمامی بسته‌های الحاقی منتشر شده برای بازی را شامل می‌شود. البته به غیر از لباس Savini Jason که به طور انحصاری برای افرادی در دسترس است که در کمپین کیک‌استارتر این بازی حمایت مالی کردند. نسخه مذکور با قیمت ۳۹٫۹۹ دلار عرضه خواهد شد. بعد از آن، نسخه The Ultimate Slasher’s Collector Edition وجود خواهد داشت که با قیمت ۶۹٫۹۹ دلار منتشر می‌شود و تمامی محتویات نسخه The Ultimate Slasher Edition را دارا می‌باشد. اما تنها تفاوت این نسخه وجود یک ماسک هاکی بسیار مشهور از شخصیت اصلی بازی در فیلم سینمایی Friday the 13th: Part III بوده که در این نسخه گنجانده شده است.

با گذشت زمان، روند تکامل این بازی در مسیر بسیار درستی قرار گرفته بود میزان کاربران آن بیشتر می‌شد، اما ماه گذشته ما شاهد دعوای حقوقی بین سازندگان این بازی بودیم که مشکل اصلی آن‌ها بر سر حق امتیاز بازی بود که به نظر می‌رسد در فرایند عرضه محتویات و بسته‌های الحاقی اضافی بازی بسیار تاثیر گذار بوده و در واقع آن را مختل کرده است. به همین علت سازندگان اعلام کردند که تا اطلاع بعدی، هیچ محتوایی برای بازی عرضه نمی‌شود.

بازی‌های Friday the 13th، از فیلم‌های این مجموعه معروف الهام می‌گیرند و حال که دو نسخه ویژه از این بازی معرفی شده است که تمامی محتویات عرضه شده برای بازی را دارا می‌باشد، به نظر می‌رسد که دیگر قرار نیست محتوایی برای بازی عرضه شود و کار سازندگان به اتمام رسیده است.

نسخه The Ultimate Slasher Edition و The Ultimate Slasher’s Collector Edition در تاریخ ۱۳ شهریور ماه مصادف با ۴ سپتامبر سال جاری، با قیمت‌های ذکر شده عرضه خواهد شد.

بازی Friday the 13th: The Game هم اکنون برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان در دسترس است و نسخه‌های مخصوص و ویژه بازی فقط برای کنسول‌ها عرضه خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تصاویر جدید نسخه‌های مذکور را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa