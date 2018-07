حجم دانلود Super Smash Bros. Ultimate بر روی Nintendo Swich بسیار زیاد خواهد بود

بسیاری از طرفدران Super Smash Bros. Ultimate منتظر تجربه این بازی هستند اما آن دسته از کسانی که می‌خواهند نسخه دیجیتالی بازی را تهیه کنند باید کمی آماده باشند.



به گزارش پردیس گیم و به نقل از سایت Comicbook، این عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های Nintendo خواهد بود.

براساس گزارشی از فروشگاه دیجیتالی سایت Destructoid، نسخه نهایی بازی در هنگام انتشار حداقل 16 Gb حجم خواهد داشت. البته این عدد یک تخمین است و تنها چند ماه از مراحل اولیه ساخت بازی گذشته است، اگر این گونه پیش برود برای تجربه این نسخه از بازی به فضای زیادی نیاز خواهید داشت.

Super Smash Bros. Ultimate تا به امروز بزرگ‌ترین بازی Nintendeo بوده است با این حال بازی‌های بزرگ دیگری نیز مانند نسخه دیجیتالی بازی Doom و Wolfenestien: The new colossus از شرکت Bethesda وجود دارد که چیزی حدود ۲۲-۲۴ حجم دارند.اما بزرگ‌ترین عناوینی که Nintendo در فروشگاه Eshop دارد دو بازی Hyrule: warriors definitive edition با حجم ۱۲.۳ GB و legend of zelda: breath of the wild با حجم ۱۳.۴ GB هستند.

با توجه به این موضوع برای تجربه Super Smash Bros. Ultimate به یک کارت حافظه بزرگ‌تر نیاز دارید مگر این که نسخه فیزیکی بازی را تهیه کنید. خود دستگاه تنها ۳۲ GB حافظه دارد که مقدار زیادی از آن توسط فایل‌های دانلودی به هنگام اغاز دانلود گرفته می‌شود. ما به شما حداقل یک کارت حافظه با ۶۴ GB فضا را پیشنهاد می‌کنیم، اگر چه کارت‌هایی با حافظه‌های بیشتری نیز وجود دارند که ۴۰۰ GB فضا را دارا هستند. پس هرچه بزرگ‌تر بهتر.

البته این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که این نسخه از بازی تمام شخصیت‌های سری بازی‌های قبلی را در بر دارد ( به همراه چهره‌های جدید مانند شخصیت همراه Ridely).

البته نباید از یاد برد که Super Smash Bros. بر روی Wii در هنگام عرضه ۱۵.۶ GB فضا را اشغال می‌کرد. نسخه 3DS به مراتب خیلی بهتر عمل کرد و تنها ۲.۱ GB فضا را اشغال می‌کرد ( که البته جزیات کمتری نیز داشت).

در پایان این بازی هر مقدار که حجم داشته باشد ارزشش را خواهد داشت خصوصا برای طرفداران دو آتشه سری. Super Smash Bros. Ultimate در تاریخ ۱۶ اذر همین امسال برای Nintendo Swich منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame