بازیگر شخصیت مری جین در عنوان Spider-Man مشخص شد

دیروز خانم لورا بیلی با انتشار پیامی در وب سایت توئیتر اعلام کرد که او بازیگر نقش مری جین در عنوان Marvel’s Spider-Man است و استودیوی اینسومنیاک گیمز بالاخره به او این اجازه را داده تا این موضوع را بیان کند. همچنین او اعلام کرد که به‌دلیل مشکلاتی نتوانسته در نمایشگاه کمیک کان حضور یابد.

“امسال به‌دلیل مشکلات بچه‌داری نمی‌توانم به همراه دوستانم در استودیوی اینسومنیاک گیمز در نمایشگاه کمیک کان حضور یابم… اما خیلی هیجان دارم چون بالاخره می‌توانم بگویم که من نقش مری جین را در بازی جدید آن‌ها یعنی #SpiderManPS4 بازی کردم!” لورا بیلی

استودیوی اینسومنیاک گیمز بالافاصله پس از انتشار این پیام توسط خانم لورا بیلی، این پیام را در حساب کاربری خود بازنشر کرد و تائیید کرد که او این نقش را بازی کرده است. خانم لورا بیلی تجربه حضور در عناوین The Last of Us: Part II در نقش آنا، Uncharted 4: A Thief’s End در نقش شخصیت نیدین راس، Injustice 2 در نقش شخصیت سوپرگرل و باقی عناوین معروف را داشته است.

بازی Marvel’s Spider-Man در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ (۷ سپتامبر ۲۰۱۸) برای کنسول پلی‌استیشن ۴ با سه نسخه متفاوت یعنی دیجیتال دیلاکس، نسخه معمولی و نسخه کالکتور عرضه می‌شود. شما می‌توانید هم اکنون این عنوان را از طریق پلی استیشن استور پیش خرید نمائید. همچنین در تاریخ ۲۶ سپتامبر یا ۴ مهر می‌توانید اولین شماره از کمیک پایان عنکبوتی با حضور مردعنکبوتی اینسومنیاک گیمز را مطالعه نمائید.

منبع متن: gamefa